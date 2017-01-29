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مذيعة لبنانية كفيفة تدخل موسوعة غينيس بأطول فترة بث مباشر!

29
JANUARY
2017
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خاضت المذيعة اللبنانية داليا فريفر التحدي الأصعب في تخطيها حاجز البث المباشر المتواصل لمدة أربع وعشرين ساعة على تلفزيون لبنان الرسمي.
ويكمن تحدي فريفر في كونها شابة حرمت نعمة البصر لكنها تمتعت ببصيرة عالية الدقة من خلال حوارات متواصلة انتهت صباح الأحد في كسر الرقم القياسي لمجموعة غينيس بوك لأطول بث مباشر.
واستقبلت فريفر خلال حواراتها شخصيات فنية وأدبية وشعراء وأطباء بمعدل ربع ساعة لكلّ لقاء ومع كلّ ضيف كانت تطرح قضايا في تخصصه.
وعند طلوع الفجر شعرت داليا فريفر بدوار بسيط لكنّها رفضت دخول المستشفى وكان الصليب الأحمر في انتظار أيّ طارئ في الخارج.
وقد لاقت فريفر تشجيعاً وحماسة من المشاهدين الذين كانوا يعلقون على صفحات التواصل الاجتماعي على شكل تصفيق ودعوة إلى المثابرة رغم الصعوبات.
وقالت رئيسة الكتلة الشعبية المسيحية في زحلة ميريام سكاف في تعليق لها على فيسبوك "تحية كتير كتير كبيرة للإعلامية داليا فريفر التي تواصل تقديم برنامج مباشر على الهواء من الساعة الثامنة صباحا.. رائعة بمثابرتك وثقتك بالنفس وإصرارك على كسر الأرقام القياسية."
وتابعت "داليا فقدت نظرها منذ سنوات عدة إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من متابعة مسيرتها وتحدي نفسها والمجتمع. نحن عم نحضرك وفخورين كتير فيكي."
بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل عبر "تويتر": "داليا فريفر إعلامية لبنانية دخلت غينيس ب24 ساعة Live عبر TL، داليا، نرى فيك لبنان الجميل، أنت منارة،والعالم هو الضرير".
وكان البث المباشر لداليا فريفر يتم طول الوقت بحضور ممثل عن مجموعة غينيس في لبنان الذي قام بتسليمها شهادة كسر الرقم القياسي.

Al-Jadeed
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