living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأميران ويليام وهاري ينويان تشييد تمثال لوالدتهما الأميرة ديانا

29
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



يستعد الأمير وليام وشقيقه الأصغر هاري لإحياء ذكرى والدتهما الأميرة ديانا، من خلال تشييد تمثال لها، بعد مرور 20 عاما على حادث السير الذي أودى بحياة الأميرة وصديقها دودي الفايد.

وقال وليام البالغ من العمر 34 عاما، في بيان: "لقد مر 20 عاما منذ وفاة أمنا، وقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي على المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم بإقامة تمثال دائم لها".

وشكل الأميران لجنة لاختيار نحات وللحصول على مصادر تمويل خاصة لتغطية تكلفه التمثال الذي سيقام في حديقة عامة عند قصر كينجستون.

وقال البيان الصادر عن مكتبهما إن العمل على التمثال سيبدأ قريبا على أمل أن يتم الكشف عنه في نهاية العام.

ولقيت الأميرة ديانا مصرعها، وهي الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والد وليام وهاري، بحادث سيارة كانت تقلها وصديقها دودي الفايد في نفق بباريس، في أغسطس/آب 1997. وكان وليام يبلغ من العمر آنذاك 15 عاما أما هاري فكان في الـ 12 من عمره.

وكشف الستار عن أول نصب تذكاري لها وهو عبارة عن نافورة يبلغ ارتفاعها 210 أمتار في هايد بارك العام 2004 بعد سنوات من الجدل البيروقراطي والخلافات بشأن التصميم.

وتم إغلاق النافورة عدة مرات بعد فتحها للمرة الأولى، وقالت لجنة من المشرعين فيما بعد إن النافورة "لم يتم الإعداد لها بصورة جيدة وتم تنفيذها بصورة سيئة".

وأعلن، وليام في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سينتقل إلى قصر كينجستون مع زوجته كيت وطفليهما جورج وتشارلوت، من مقرهما الحالي في شرق إنكلترا، عندما يترك وليام وظيفته كطيار مروحية إسعاف ليركز على واجباته الملكية في وقت لاحق من العام الجاري.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout