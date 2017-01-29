الأميران ويليام وهاري ينويان تشييد تمثال لوالدتهما الأميرة ديانا

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يستعد الأمير وليام وشقيقه الأصغر هاري لإحياء ذكرى والدتهما الأميرة ديانا، من خلال تشييد تمثال لها، بعد مرور 20 عاما على حادث السير الذي أودى بحياة الأميرة وصديقها دودي الفايد.

وقال وليام البالغ من العمر 34 عاما، في بيان: "لقد مر 20 عاما منذ وفاة أمنا، وقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي على المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم بإقامة تمثال دائم لها".

وشكل الأميران لجنة لاختيار نحات وللحصول على مصادر تمويل خاصة لتغطية تكلفه التمثال الذي سيقام في حديقة عامة عند قصر كينجستون.

وقال البيان الصادر عن مكتبهما إن العمل على التمثال سيبدأ قريبا على أمل أن يتم الكشف عنه في نهاية العام.

ولقيت الأميرة ديانا مصرعها، وهي الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والد وليام وهاري، بحادث سيارة كانت تقلها وصديقها دودي الفايد في نفق بباريس، في أغسطس/آب 1997. وكان وليام يبلغ من العمر آنذاك 15 عاما أما هاري فكان في الـ 12 من عمره.

وكشف الستار عن أول نصب تذكاري لها وهو عبارة عن نافورة يبلغ ارتفاعها 210 أمتار في هايد بارك العام 2004 بعد سنوات من الجدل البيروقراطي والخلافات بشأن التصميم.

وتم إغلاق النافورة عدة مرات بعد فتحها للمرة الأولى، وقالت لجنة من المشرعين فيما بعد إن النافورة "لم يتم الإعداد لها بصورة جيدة وتم تنفيذها بصورة سيئة".

وأعلن، وليام في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سينتقل إلى قصر كينجستون مع زوجته كيت وطفليهما جورج وتشارلوت، من مقرهما الحالي في شرق إنكلترا، عندما يترك وليام وظيفته كطيار مروحية إسعاف ليركز على واجباته الملكية في وقت لاحق من العام الجاري.