شاهد بالفيديو كيفية عبور آليات الجيش الروسي الثقيلة الأنهر المتجمدة

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا، على موقعها، فيديو لتدريبات قواتها البرية على العبور بمعداتها الثقيلة الأنهر والمياه المتجمدة.





ويظهر الفيديو كيف أقامت وحدات من قوات الهندسة الروسية، جسرا عائما في فصل الشتاء للمرة الأولى خلال الـ30 سنة الماضية، عبر نهر "أكا" أحد روافد "نهر الفولغا".

ويستطيع هذا الجسر العائم، الذي أقامته الكتيبة الثالثة من اللواء 28 الخاص بإقامة الجسور العائمة والدائمة، أن يتحمل مرور قطع من المعدات العسكرية يبلغ وزن الواحدة منها 60 طنا.

وتبلغ حمولة هذا الجسر 120 طنا، وطوله 268 مترا، وعرضه 14 مترا.