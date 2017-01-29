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الجيش السوري يعلن السيطرة الكاملة على وادي بردى بريف دمشق

29
JANUARY
2017
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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا بياناً أكدت فيه عودة إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى "وادي بردى" في ريف دمشق الغربي، مؤكدة عزمها في محاربة الإرهاب وداعية كل من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وجاء في البيان: أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى "وادي بردى" في ريف دمشق الغربي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة.

ولفت البيان إلى أن العمليات العسكرية التي نفذت في منطقة ذات تضاريس معقدة اتسمت بالحسم والدقة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من هذه القرى والبلدات، ما أدى إلى تحرير مناطق "بسيمة،عين الخضرا، دير مقرن، عين الفيجة، دير قانون، كفير الزيت، الحسينية، كفر العواميد، برهليا، إفرة، سوق وادي بردى"، بمساحة إجمالية بحدود 400 كيلومتر مربع.

وأكد البيان أن: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد عزمها وتصميمها على متابعة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب تقدر عالياً الجهود الصادقة التي بذلتها القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، كما تجدد دعوتها إلى كل من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن.

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