من هو "كبير قاطعي الرؤوس" لدى "داعش".. وكيف قُتل؟!

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ذكر مصدر عراقي أمني في نينوى اليوم الأحد أن جماعة مسلحة أقدمت على قتل من يعرف بـ"كبير قاطعي الرؤوس" لدى داعش، طعناً بالسكاكين، غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية" العراقية إن "مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت، اليوم، على قتل أحد أشهر قاطعي الروؤس في تنظيم داعش المدعو أبو سياف"، مشيرا غلى أن "المسلحين كمنوا لقاطع الرؤوس في منطقة الدواسة في الساحل الأيمن غربي المدينة، ووجهوا له طعنات عدة بالسكاكين أردته على الفور".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنّ "أبو سياف يعدّ واحداً من أبرز قاطعي الرؤوس لدى التنظيم، وكان يشغل منصب "كبير قاطعي رؤوس" التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى".

وأوضح المصدر أن "أبو سياف قطع نحو 100 رأس من المخالفين للتنظيم الإرهابي، وكان يقوم برمي رؤوس وجثث مخالفي التنظيم في الحفرة الشهيرة لأدى أهالي نينوى بالخسفة".

(السومرية)