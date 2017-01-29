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الجليد يحاصر السيارات ويتسبب بحوادث سير بالجملة

29
JANUARY
2017
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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان طريق البيرة - القبيات تشهد سيارات عالقة بسبب سماكة الجليد، ويناشد الاهالي والعابرون العمل على المساعدة ورش الملح على الطرقات لذوبان الجليد، وتشهد طلعة البيرة القبيات زحمة سير خانقة بسبب السيارات العالقة.

كما، افيد ان عددا من ابناء قرى وبلدات جرد القيطع - عكار محاصرون بالثلوج، ويناشدون وزير الأشغال العامة والنقل ارسال جرافات خاصة بازالة الثلوج واذابتها الى المنطقة للتسريع في عمليات فتح الطرقات.

واشاروا الى ان 12 بلدة وقرية وما يزيد عن 100الف مواطن يعانون في كل عاصفة ثلجية من محاصرة الثلوج لهم، والسبب وجود جرافة واحدة فقط لوزارة الاشغال في هذه المنطقة الجبلية التي تقع بعض بلداتها على ارتفاع 1700 متر فوق سطح البحر.

و افيد ان معظم طرقات عكار الجبلية مقطوعة بالثلوج التي استمرت بالتساقط طوال الليل، وهناك العديد من القرى والبلدات معزولة وبخاصة في مناطق جبل اكروم، وطى مشمش، الفنيدق، القرنة والقموعة.

واعاقت طبقة الجليد المتراكمة على الطرقات حركة مرور السيارات، وتم انقاذ عدد من السيارات التي كانت محاصرة في ساعات الصباح الاولى من قبل فرق من الدفاع المدني.

ومنذ ساعات الصباح الاولى، تعمل الجرافات التابعة لوزارة الاشغال على فتح طرقات القبيات وضواحيها، فيما ناشد المواطنون القاطنون في الجبال العالية المسؤولين فتح الطرقات.

هذا وتم تسجيل حوادث سير بالجملة على طريق بكفيا - العيرون بسبب تشكّل الجليد الذي ما يزال سميكاً حتى اللحظة.

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