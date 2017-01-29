مفاجأة الطقس: الثلوج تعود غداً الاثنين!!

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة محلية وتتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. يعود الطقس الى التقلب اعتبارا من مساء الاثنين.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا (التى تبقى باردة دون المعدل في شهر كانون الثاني). نحذر من خطرالانزلاق على الطرقات على ارتفاع 600م وما فوق بسبب تكون الجليد خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة محلية وتتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الشمالية.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة في شمال البلاد وثلوج تلامس 800 متر.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 14 درجة، فوق الجبال من 1 الى 6 درجات، في الداخل من 3 الى 6 درجات.



- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.



- الإنقشاع: جيد.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 16درجة.



- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,38 ساعة غروب الشمس: 17,04 .