زهرا: حزب الكتائب حزب اساسي لكنه ليس من الصف الاول

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اعتبر عضو كتلة القوّات اللبنانية انطوان زهرا إلى أن حزب الكتائب حزب اساسي لكنه ليس من الصف الاول، وهناك نية مبيتة عند بعض الاطراف كي تلغي غيرها. وأكد أن لا تجديد للحياة السياسية من دون انتاج قانون انتخاب جديد.

واشار زهرا في حديث اذاعي أن القوات والتيار بالاضافة للاتفاق بينهما حول كيفية التعاطي في الانتخابات، يعرفان حجم التمثيل الشعبي لكل منهما وفي السياسة لا عواطف.

وكشف أن اللقاء مع النائب جنبلاط محوري وتأكيد اننا لسنا بوراد التراجع عن المصالحة في الجبل ولا باي ثمن من الاثمان، وأضاف: نسعى لازالة الهواجس المسيحية وليس لخلق هواجس سنية ولا درزية.