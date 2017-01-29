آلان عون: صيغة قانون الانتخاب التي يتم البحث بها تنطلق من طرح التيار

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أشار النائب آلان عون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان صيغة قانون الانتخاب التي يتم البحث بها تنطلق من طرح «التيار الوطني الحر»، موضحا أنه من «المرجّح تقسيم المحافظات بالتساوي بين (الأكثري) و(النسبي) انطلاقا من أن المناطق التي يشكّل فيها ثلثا الناخبين وأكثر من طائفة معينة تنتخب على قاعدة (الأكثري) في حين تنتخب المناطق الأخرى التي تقل فيها النسبة عن ذلك وفق (النسبي)».

وفي حين رجّح تأجيل موعد الانتخابات لأسباب تقنية، لفت إلى أن البحث يرتكز في مراحله الأخيرة على توزيع المقاعد والتفاصيل الأخرى. ودعا عون الأفرقاء السياسيين إلى «إعادة حساباتهم والاستغناء عن خياري الستين أو التمديد»، مشيرا إلى أن أنه سيصار إلى استكمال اللقاءات الأسبوع المقبل بعد التواصل مع أفرقاء آخرين غير ممثلين في الاجتماع، ومؤكدا أن «تبديد مخاوف النائب وليد جنبلاط جزء من النقاش الحاصل».