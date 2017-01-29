هكذا انتهت ملابسات قضية شارل أيوب

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أفاد رئيس تحرير صحيفة "الديار" شارل أيوب بأنه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت (أمس) 28-1-2017 تلقى اتصالاً من الجهة المسؤولة في إمارة دبي بأن قضية التحقيق معه إنتهت نهائياً وأن الموضوع تم إرساله للحفظ وأنه لم يعد موضع تحقيق أو ملاحقة أو أي شيء بأمر من النيابة العامة القضائية.

إن الزميل شارل أيوب يشكر سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي طلب من الوزير السابق الياس بو صعب متابعة الموضوع بإسمه، ولقد كانت اتصالات الوزير السابق بو صعب رائعة وفق توجيهات فخامة الرئيس عون وأدت إلى إنهاء الملف، ويعتذر شارل أيوب عن عدم ذكر كل إسم بذل جهودا كبيرة ومحبة تجاه شارل أيوب وما حصل معه بمسألة التواصل الإجتماعي مع الأستاذ سالم الهندي.

الزميل شارل أيوب يفتخر باهتمام فخامة الرئيس العماد ميشال عون ويعاهده على دعم مسيرته ببناء الدولة والإهتمام بكل مواطن منتشر في اي بلد في العالم.

ويشيد بسمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم الذي جعل إمارة دبي دولة قانون ومؤسسات وكل صاحب حق يأخذ حقه وفق القانون.

وسيعود الزميل شارل أيوب إلى بيروت بعد أسبوع بعد ان يجتمع مع مسؤولين ويزور صهره وإبنته وحفيدته وأصدقاء كثيرين له في دبي.