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الرئيس عون في رسالة تهنئة لأمير الكويت: لتعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين

29
JANUARY
2017
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خصّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "النهار" الكويتية برسالة تهنئة موجّهة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لمناسبة مرور احد عشر عاماً على توليه مقاليد الحكم، جاء فيها: يعيش الشعب الكويتي الشقيق اليوم، فرحة عارمة في الذكرى الحادية عشرة لتولي سمو الامير صباح الاحمد سلطاته الدستورية، وهو يشاهد بعد هذه السنوات ان الثقة التي اولاها لسمو الامير كانت في محلها وأبقت الكويت على مسار الازدهار والرفعة والتقدم.
لقد حفل العقد الاخير من الزمن بالكثير من التطورات المتسارعة، وعاشت منطقة الشرق الاوسط ككل مرحلة مصيرية، وكان سمو الامير احد الذين لعبوا دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية للمحافظة على التضامن والوحدة العربيين، لعلمه ان الانقسام يحمل تداعيات خطيرة على الجميع.
إن لبنان الذي دعم الكويت في المرحلة السوداء التي مرّت بها، يستذكر بامتنان وقوفها أيضاً الى جانبه في المحافل الاقليمية والدولية دعماً لحقوقه وصوناً لاستقلاله، وهو يشدد اليوم على رغبته في تعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والكويتي.
أدام الله سمو الامير وأمدّه بموفور الصحة والعافية لقيادة الكويت وشعبها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح.

النهار الكويتية
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