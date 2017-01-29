نتنياهو يشيد بقرار ترامب بشأن بناء جدار على حدود المكسيك

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القدس - "القدس" دوت كوم - اشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على (تويتر)، اليوم السبت، بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

والاربعاء وقع ترامب مرسوما تنفيذيا يأمر المسؤولين بالبدء في "تخطيط وتصميم وبناء جدار فعلي" على طول الحدود مع المكسيك البالغة 3200 كلم، وفاء لوعده الانتخابي.

وفي مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الاخبارية الخميس استشهد ترامب باسرائيل لتبرير قراره، وقال ان الجدار الذي شيدته اسرائيل في عمق "اوقف 99,9%" من الهجرة غير الشرعية.

وكان ترامب يشير الى الجدار على طول الحدود الاسرائيلية مع مصر (240 كلم) والذي اكتمل بناؤه في 2014. وكان العديد من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين يمرون عبر هذه الحدود.

وقال نتنياهو في تغريدة باللغة الانكليزية : "الرئيس ترامب على صواب. لقد بنيت الجدار على طول حدود اسرائيل الجنوبية. واوقف الجدار جميع المهاجرين غير الشرعيين. نجاح عظيم. فكرة عظيمة"، واضاف العلمين الاسرائيلي والاميركي الى تغريدته.

ولم يخف نتنياهو، الذي يترأس اكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ اسرائيل، اعجابه بالرئيس الاميركي الجديد.