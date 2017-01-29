منح الجيش الأميركي مدة 30 يوما لاقتراح استراتيجية جديدة لـهزيمة داعش - ترامب: القرار التنفيذي ليس حظرا على دخول المسلمين

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وقع الرئيس دونالد ترامب السبت قرارا تنفيذيا يتضمن منح الجيش الأميركي مدة 30 يوما لاقتراح استراتيجية جديدة لـ"هزيمة" تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وكان قد قال في مقابلة مع شبكة فوكس الخميس "علينا التخلص من داعش. ليس أمامنا خيار آخر".

وصرح الرئيس للصحافيين في البيت الأبيض عقب التوقيع على الإجراءات المتعلقة بداعش بأن القرار التنفيذي الذي وقعه بشأن منع دخول مواطني بعض الدول في الشرق الأوسط "ليس حظرا على دخول المسلمين".

وأشار إلى أن إدارته ستشدد عملية التدقيق الخاصة بالمهاجرين.

وقد وقع الرئيس الجمعة أمرا تنفيذيا لوقف منح تأشيرات دخول لرعايا سبع دول هي الصومال والسودان واليمن وليبيا والعراق وسورية وإيران، وتعليق برنامج استقبال اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.