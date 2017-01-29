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ردا على قرار ترمب.. كندا ترحب بـ"المهاجرين"

29
JANUARY
2017
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من سبع دول إسلامية (اليمن والعراق وإيران وسوريا والسودان والصومال) إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة شهور.
وكتب ترودو على صفحته على تويتر قائلا "إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.. الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبا بكم في كندا".
هذا وتسبب الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على طالبي اللجوء والزائرين من سبع دول بموجة ارباك وذعر بين المسافرين مع إعادة بعض الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة.

وتسبب الأمر التنفيذي في غضب بين مسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصفوه بالتمييزي والمهين.
كما أثار انتقادات واسعة من حلفاء الولايات المتحدة الغربيين من بينهم فرنسا وألمانيا ومن جماعات عربية أمريكية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
فيما سعى محامون أميركيون مختصون بقضايا الهجرة في نيويورك لوقف القرار وقالوا إن عددا من الأشخاص احتجزوا بسببه بصورة غير قانونية.

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