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من سيكون أول تريليونير في العالم؟ وكم سيكون عمره؟

29
JANUARY
2017
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قال تقرير لمنظمة "أوكسفام" البريطانية إن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، ذو الـ 61 عاما، سيكون أول تريليونير في العالم.

وبحسب تصنيف "فوربس" للأغنياء، يتصدر غيتس قائمة المليارديرات بثروة تقدر حاليا بنحو 85.2 مليار دولار، وللمقارنة فثروة مؤسس "مايكروسوفت" بلغت في العام 2016 ما يقارب 75 مليار دولار، أي أنها زادت بنسبة 13.6%.

وعلى الرغم أن الملياردير الأمريكي يحتاج إضافة 915 مليار دولار لثروته لتحقيق هذا اللقب، إلا أن محللي "أوكسفام" يتوقعون حدوث هذا بحلول العام 2042، حينها سيبلغ عمر غيتس 86 عاما.

ووجد تقرير "أوكسفام" أن ثروة غيتس نمت بشكل كبير على مدى العقد الماضي، وتوقعت "أوكسفام" أن ثروة غيتس ستقفز في السنوات الـ 25 القادمة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

ووفقا لتقرير "أوكسفام" فكان هناك 793 مليارديرا في العالم في العام 2009، بلغت قيمة ثروتهم آنذاك نحو 2.4 تريليون دولار، فيما بلغت في العام 2016 حوالي 5 تريليونات دولار، أي أن ثروة هؤلاء الأغنياء نمت بنسبة 11% سنويا.

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