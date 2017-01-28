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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

أقلعت إدارة دونالد ترامب في عملها، فأقفلت المطارات الأميركية في وجه كل النازحين واللاجئين، في ظل كلام دبلوماسي عن تحضيرات لخطوات في الشرق الأوسط، لاسيما في بؤر النزاعات والأزمات، وبخاصة العسكرية والأمنية منها، وثمة برمجة لمشاورات أميركية- روسية.

لبنانيا، برز اتصال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بمستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، وتهنئته بمنصبه. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحريري موجود في باريس في زيارة خاصة.

محليا، برز أيضا إعلان الدكتور سمير جعجع قرب التوصل إلى قانون انتخاب مختلط بين الأكثرية والنسبية.

ومن ناحية ثانية، فقد لبنان رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي الذي وافته المنية. والشيخ عاصي مشهود له ورعه بالرسالة الدينية وبمواقفه الوطنية.

محليا كذلك، داليا فريفر إلى "غينيس"، فالإعلامية الضريرة تحاور منذ الثامنة صباح اليوم، وعلى مدى أربع وعشرين ساعة، ضيوفا في استديوهات "تلفزيون لبنان" سيبلغ عند الثامنة من صباح غد عددهم الخمسة وسبعين ضيفا، في شتى المواضيع التي تهم الناس. وحوارات فريفر تتم بحضور مندوب من "غينيس".



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

تغيب "بيرلا" وتترك صقيعا يشد درجات الحرارة نزولا، فتتجمد الطرقات على المرتفعات.

لن يغادر البرد المنطقة، سيلازمها بين عاصفة وعاصفة. وما على المواطن سوى الانتباه من جليد يشل حركة الطرقات، ويضر المزروعات.

وحدها الحرارة سياسية في لبنان، يستولدها قانون انتخابي يتجه نحو صيغة المختلط ما بين النسبية والأكثرية. لا تصنيف بعد، بانتظار اتفاق بين القوى تلوح مؤشراته من الاجتماعات الرباعية، إلى التغريدات "التقدمية"، والاتصالات السياسية.

المستجدات تبشر بقانون عتيد، لكن: "ما تقول فول تا يصير بالمكيول". المكيول الانتخابي هو أساس المقاربات. تجري حسابات بالدوائر والأرقام، لإستطلاع نتائج مرتقبة ستحدد معايير المرحلة المقبلة. لكن لبنان قائم على التعددية والشراكة، هذا ما ثبتته التجارب.

التجربة السورية تتحكم بعناوين السياسات الدولية، ومن هنا تأتي المقاربة الأميركية الجديدة مع روسيا، في إتصال بين الرئيس دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. على الأرض السورية تزدحم العناوين الميدانية: يحسم الجيش معركة عين الفيجة، ويعيد لدمشق مياهها وعذوبة أنهارها، ويكمل في معاركه بأرياف حلب ودير الزور.

على تلك الأرض أيضا، تمضي معارك التصفيات النهائية بين المجموعات المسلحة، في حروب إلغاء تخوضها "جبهة النصرة" ضد الفصائل المعارضة، فتجبر الحركات المسلحة على الاندماج، كما حصل اليوم تحت اسم "هيئة تحرير الشام"، قبل الالتحام في المواجهة بين "داعش" و"النصرة"، أو التكامل بينهما على قاعدة الحرب ضد الجيش السوري.

إنها تحولات الميدان تتظهر يوما بعد يوم، وتنعكس على السياسة، تقريبا للمسافات، ببركة روسية تجمع المعتدلين، وتصنف المسلحين، وترعى حوارات التسوية من استانة إلى جنيف.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

"بيرلا" عاصفة طبيعية تجتاح لبنان، أغرقته بخيرات السماء من ثلوج وأمطار، وما تركته دون مأساة فتحت نوافذ على مآسي النزوح السوري ومناطق الحرمان في لبنان.

"سلام"، الرضيعة السورية التي هجرت أهلها حروب الإخوة الأعداء ممن أعدوا لمستقبلها ومستقبل مثيلاتها مشاريع الموت والفناء، قضت اليوم بعد أن عجزت خيمة خشبية عن حمايتها من شجرة اقتلعتها العاصفة "بيرلا"، رغم محاولتها حمايتها وأهلها من الثلوج والأمطار.

في الإقليم عواصف حقد لم ترحم أطفال اليمن، الذين لم يجدوا من يظللهم من قذائف العدوان الذي هدم بيوتهم وقتل أهلهم وحرمهم الغذاء والماء والدواء. أما أطفال دمشق، فيستعدون لاستقبال ماء نظيف صاف لم يتلوث بارهاب، بعد أن عادت عين الفيجة في وادي بردى تحت عين الدولة ويدها، فأصلحت ما خلفه عدوان تكفيري، وأعادت إلى دمشق المياه ولوادي بردى الحياة.

ومع عواصف المنطقة، الطبيعية منها والإرهابية، عاصفة غير طبيعية تضرب السياسة الدولية، عاصفة ترامب الخارجة من مرتفع عنصري، جديدها قرار الرئيس الأميركي منع رعايا سبع دول إسلامية من زيارة الولايات المتحدة الأميركية. قرار اعتبرته إيران إهانة سافرة للعالم الإسلامي، استدعى قرارا بالمعاملة بالمثل، فيما حلفاء ترامب الأوروبيون عبروا عن غاية سخطهم وخوفهم من إجراءات ترامب وتداعياتها.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى، من تحقيق الحلم المنتظر باقرار قانون جديد للانتخابات. هذه البشرى التي زفها الدكتور سمير جعجع إلى اللبنانيين، عبر "وكالة الأنباء المركزية"، تؤكد ان المواقف الواضحة للرئيس ميشال عون أسقطت رهان بعض الاطراف السياسية على العودة إلى قانون الستين، لذلك انتقل البحث جديا إلى انتاج قانون انتخابي جديد يرتكز على المختلط. والأرجح ان يتم تأجيل اجراء الانتخابات إلى أيلول المقبل، حتى يتمكن المعنيون والمواطنون من التعاطي مع مقتضيالت القانون الجديد.

هكذا، فإن اللجنة المهتمة بقانون الانتخاب المنتظر، ستواصل اجتماعاتها في الأسبوع الطالع، بعيدا من الاعلام. علما ان ما تسرب عن القانون الجديد، أثار انتقادات كثيرة، اذ اعتبره البعض مفصلا على قياس القوى السياسية، ولا يحقق الأهداف الحقيقية للنسبية.

الاهتمام بالشأن الانتخابي، لم يحجب الاهتمام بالوضع الأمني. فالاستنفار لا يزال قائما، وزوار قائد الجيش العماد جان قهوجي نقلوا عنه أن التحسب يجب ان يبقى في ذروته لأن "داعش"، وبعد الخسائر التي مني بها في المنطقة، ارتد إلى لبنان وطلب من أتباعه تنفيذ عمليات ارهابية فيه.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

ثلاثة أسابيع فاصلة وحاسمة على صعيد قانون الانتخاب. فللمرة الأولى منذ سنوات، تبدو الفرصة سانحة، بالجهد المبذول والارادة المتوافرة، والدينامية التي أطلقها موقف رئيس الجمهورية، لاقرار ما يمكن ان يضمن اعادة تكوين للسلطة، على أسس ميثاقية ودستورية سليمة.

ووفق المعطيات المتوافرة والمعلومات المستقاة من العاملين على خط انضاج طبخة القانون الجديد، فإن أكثر من نقطة التقاء قد سجلت في المشاورات واللقاءات الدائرة، المعلنة والبعيدة من الاعلام. علما ان الحركة ستتكثف وتتواصل في الأيام الفاصلة عن المهلة المحددة لانهاء العمل، منتصف شباط المقبل، بما يؤمن المعايير المطلوبة، ولا يستهدف أحدا أو يقصيه.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

في لبنان، خلط أوراق المناقصات يؤدي إلى اطاحة الشركة التي فازت بالمناقصة، وخلطة مشاريع قوانين الانتخابات تؤدي إلى تقدم مشروع القانون المختلط.

وفي العالم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخلط الأوراق، فيعلق دخول مواطني سبع دول إلى أميركا بمن فيهم من يحملون ال"غرين كارد".

مناقصة المعاينة التي أنجزت أيام حكومة الرئيس تمام سلام، وفاحت منها رائحة العمولات، وشابتها عيوب الأسعار المرتفعة، يبدو أنها سقطت، كمؤشر إلى بدء انفراط سبحة المناقصات والمزايدات المتخمة بالعمولات وبالأسعار المرتفعة.

تطيير المعاينة قد يكهرب العلاقة بين بعبدا ووزير الداخلية، الذي دافع عن المناقصة واضطر للرد على وزير الاقتصاد رائد خوري، حين توقع الغاء المناقصة، واصفا اياه بأنه غير محايد.

السؤال هنا: هل سيؤدي الغاء المعاينة الميكانيكية إلى ترتيب أعباء مالية على الدولة، من جراء البند الجزائي في العقد؟، وهل سيكون تطبيق البند الجزائي درسا للذين يجاهدون في سبيل انجاز المناقصات تحقيقا للعمولات ولو على حساب خزينة الدولة؟.

في ملف آخر، ولكن في السياق عينه، أليست مفارقة ان يعمد وزير الأشغال السابق وزير الزراعة الحالي، إلى الدفاع عن المناقصات التي أجراها في المطار وحصرها بشركات معدودة، فيما توسعت دائرة الشركات التي ستشارك في هذه المناقصات؟.

الوزراء يتراشقون، حينا بين وزيري الداخلية والاقتصاد، وحينا آخر بين وزيري الأشغال والزراعة الذي كان وزيرا للأشغال في الحكومة السابقة. ألا يمكن اعتبار هذا التراشق وهذه السجالات، بمثابة إخبارات إلى النيابة العامة المالية؟.

وفي غمرة الانهماك بخلط أوراق المناقصات، يبدو ان الانهماك في انجاز قانون الانتخابات، أثمر تقدما في اتجاه المختلط، وهذا ما سيتبلور الأسبوع المقبل. لكنه مختلط غب الطلب في بعض الأمكنة، بحيث يراعي الوضع الخاص للنائب وليد جنبلاط، فهل ستمرر الاستثناءات؟.

أما خلط الأوراق الكبير، فيتمثل على المستوى العالمي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد أسبوع فقط على تسلمه مهامه الرئاسية، أحدث هزة عالمية من خلال القرارات التي اتخذها بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى أميركا.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"



الثلوج تغطي قمم لبنان بفعل العاصفة "بيرلا"، مقتربة من سواحله لتقيم على مرتفعات الخمسمئة متر عن سطح البحر، حاملة معها مؤشرات على مواسم خير في حصاد زرعنا، وفي آبارنا المائية.

وفي السياسة، بوادر خير ومؤشرات أيضا على قرب حصاد قانون جديد للانتخابات. فقد أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بأننا اصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم المنتظر بإقرار قانون جديد للانتخاب. وأشار إلى ان صيغة المختلط التي تقدمت بها "القوات" مع تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، أثبتت صوابيتها، بدليل تأييد معظم الأفرقاء لها، والتوافق على جعلها نقطة الانطلاق في المشاورات الانتخابية.

دوليا، انشغل العالم بإجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة باللاجئين، والتي لاقت موجة من ردود الفعل السياسية والقانونية. فبعد أن وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية لبلاده، ظهرت إشكاليات قانونية لبعض من كانوا في الجو عند صدور القرار، ووصلوا بعدها إلى المطارات الأميركية. فقد احتجزت السلطات في مطار نيويورك مسافرين، ومنعتهم من دخول الأراضي الأميركية. كما شهدت مطارات لوس أنجلوس وبوسطن وأتلانتا وتكساس، عددا من عمليات الترحيل.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

طلائع الصيغة الانتخابية تشي بقانون الحفر والتنزيل، في أسوأ استغلال لاسم النسبية، ودمجه في الأكثرية الحامية للمكاسب السياسية.

صحيح أنهم اقتربوا من قانون جديد، لكن بات على القوى المصنعة إصدار "كتالوغ" يشرح المتفق عليه، الذي سيحتاج إلى التبصر في علم الدوائر وفنون الأقضية. ومن بشائر الاجتماعات الرباعية المعطوفة سداسيا، يتبين أن الشبيبة ضنينة على مصالحها لا على مصالح البلد. تسن قانون المساكنة الانتخابية، وتطوير تعايشها لتصبح على مستوى الزواج المؤبد للسلطة بمكوناتها الحالية.

وبدا أن السياسيين، واضعي الصيغة، اقتربوا من المختلط نعم، لكنهم فهموا المختلط بما يوائم وجودهم، فاعتمدوا قانون المصالح المختلطة الذي لا "يزعل" أحدا. ووفقا لما يشاع، فإن الاتفاق جرى على قانون مطعم بالنسبية، على 26 دائرة أكثري و9 نسبي. وفي حين أكدت مصادر الصاغة الانتخابيين حفظ ومراعاة مصالح وليد جنبلاط في هذا القانون، أشارت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي"، إلى ان الحزب لم يتبلغ ما جرى التوافق عليه بعد، وأن الطرح المنشور في بعض الصحف، سيحتاج إلى ست سنوات ليفقه فيه المرشحون، وست أخرى ليفهمه الناخبون.

هذه السوريالية الانتخابية الهجينة، ليست سوى تحالف لمجموعة سياسيين اتفقت على غش الناخبين، وإيهامهم بالتغيير، وبالتوصل إلى قانون جديد يضمن النسبية. وهذه الحال صدق الرئيس ميشال عون برفع سلاح الفراغ، فتحذيره من التمديد و"الستين"، كان يجب أن يقرن بتحذير آخر من قانون اختلاط المصالح.

النسبية الواهمة يقابلها قضاء استنسابي، في قضية عادت إلى الجدل، تتعلق بأمين بيت المال الجنبلاطي السابق بهيج أبو حمزة. ففي عز الممانعة الاشتراكية لقانون لا يأخذ بهواجس جنبلاط، ارتفع سجل عدلي لا حكم عليه لأبو حمزة. وحمل جنبلاط على الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت طنوس مشلب، وقرارات ال "Tipp Ex". وكما القانون المختلط المصالح، فإن قضية أبو حمزة اختلطت بين قضاء وسياسة، بين براءة واتهام، بين سبع عشرة دعوى من دون دليل، ودعوى واحدة بكل دلائل جنبلاط التي تتهمه بسرقة ملايين لا يعرف إلى اليوم من أين أتى بها زعيم الجبل.