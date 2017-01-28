A + A -

ثلاثة اسابيع فاصلة وحاسمة على صعيد قانون الانتخاب. فللمرة الأولى منذ سنوات، تبدو الفرصة سانحة، بالجهد المبذول والارادة المتوافرة، والدينامية التي اطلقها موقف رئيس الجمهورية، لاقرار ما يمكن ان يضمن اعادة تكوين للسلطة، على اسس ميثاقية ودستورية سليمة. ووفق المعطيات المتوافرة والمعلومات المستقاة من العاملين على خط انضاج طبخة القانون الجديد، فإن اكثر من نقطة التقاء قد سجّلت في المشاورات واللقاءات الدائرة، المعلنة والبعيدة من الاعلام. علماً ان الحركة ستتكثف وتتواصل في الايام الفاصلة عن المهلة المحددة لانهاء العمل، منتصف شباط المقبل، بما يؤمّن المعايير المطلوبة، ولا يستهدف احداً او يقصيه.