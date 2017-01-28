مراسم تشييع رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي

A + A -

نعى المجلس الاسلامي العلوي وآل عاصي وأبناء الطائفة الإسلامية العلوية، رئيس المجلس الشيخ الدكتور أسد علي عاصي "الذي أفنى حياته في خدمة الإسلام والمسلمين وجميع اللبنانيين"، معلنا أنه سيصلى على جثمانه عقب صلاة عصر غد الأحد في مسجد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، في جبل محسن في طرابلس.

كما أعلن المجلس، مواعيد التعزية بالراحل كالآتي:

- للرجال: يوما الثاني والثالث من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء في جبل محسن قاعة عباس، جانب ثكنة بهجة غانم.

- للنساء: يوما الثاني والثالث من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء في جبل محسن، القاعة الإجتماعية، وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد في حي المهاجرين.