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العاصفة تسبب أضرارا جسيمة على الشبكة العامة والوضع يعود الى طبيعته تدريجيا

28
JANUARY
2017
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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أن العاصفة التي ضربت لبنان في اليومين الماضيين تسببت بأعطال كبيرة وعديدة في معامل الإنتاج وعلى شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض.

فقد توقف عدد من مجموعات الإنتاج سواء بسبب الصدمات على الشبكة بفعل الصواعق أو بسبب تراكم النفايات في مجاري التبريد كما حصل في معمل الجية، الأمر الذي ادى الى انخفاض القدرة الإنتاجية وبالتالي انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بعض أحياء العاصمة.


وقد عملت الفرق الفنية في المؤسسة على معالجة الأعطال وإعادة وضع بعض هذه المجموعات في الخدمة، بحيث ارتفعت القدرة الإنتاجية صباح اليوم الى 1550 ميغاوات، مما أدى الى تحسن وضع التغذية بشكل ملحوظ. ومن المرتقب ربط إحدى مجموعات معمل الجية مساء اليوم بالشبكة ومجموعة أخرى صباح الغد إضافة الى مجموعة في معمل الذوق صباح الاثنين، مما يرفع القدرة الإنتاجية الى ما يزيد عن 1700 ميغاوات ويعيد الوضع الى طبيعته أي الى ما كان عليه قبل العاصفة.


وفيما يتعلق بالأعطال على شبكة التوزيع، فقد تم تصليح نسبة كبيرة منها بفعل الجهود المكثفة التي بذلتها المؤسسة بالتعاون مع شركات مقدمي الخدمات، والتي تتواصل من أجل استكمال تصليح جميع الأعطال.

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