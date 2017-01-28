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بالصور: من هو مشترك 'نقشت' الذي أثار البلبلة على مواقع التواصل؟!

28
JANUARY
2017
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تقدّم المحامي وسام محمد المذبوح بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد المؤسسة اللبنانية للارسال (LBCI) بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد بيار الضاهر ومقدم البرامج فؤاد يمين، بجرم 'الاساءة لسمعة الشعب اللبناني وانتحال صفة والتحقير والتعرض للآداب العامة'.
وجاء في وقائع الاخبار:

في 2017/1/22 تم بث حلقة على المؤسسة اللبنانية للارسال المعروفة (LBCI)، ببرنامج بكل أسف ليس بترفيهي بل لا أخلاقي ويتعرض للآداب العامة. وظهر خلاله شخص يدعى جو جرجس وصف نفسه بأنه محام، وظهر خلال الحلقة بكافة الصفات المنافية لمهنة المحاماة، الأمر الذي يعرض المجتمع اللبناني للخدش بالحياء العام والاساءة للّبنانيّين.

تجدر الإشارة الى أن هذا الموضوع أثار بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقام موقعنا 'أخبار للنشر' بالبحث عن الحساب الخاص على فيسبوك للمشترك جو الذي أثار هذه الضجة، وتبيّن أنه يعمل في قسم المبيعات في'مولان دور' فرع ذوق مصبح، وفقا لما نشره بنفسه على صفحته (شاهدوا الصورة أعلاه).

أخبار للنشر
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