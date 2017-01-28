بالصور: آخر التطورات في حادثة مقتل الطفلة يارا عبيد المأسوية!

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إثر الحادث الاليم الذي أودى بحياة الفقيدة يارا جلال عبيد، قام وفد من وكالة داخلية الشويفات – خلدة ضم وكيل الداخلية مروان ابو فرج وأعضاء الوكالة بزيارة منزل والد الفقيدة جلال كمال عبيد وقدموا واجب التعزية بالمصاب الجلل، كما أكدوا على ضرورة ان تأخذ الأمور المنحى القانوني البحت.



وكانت اتصالات التهدئة ووضع الأمور في نصابها الصحيح قد بدأت منذ لحظة الحادث المشؤوم، وشارك فيها كل النائب اكرم شهيب ووكيل داخلية عاليه خضر الغضبان اضافة الى السيد سليم مزيد عبيد، الذي تم تكليفه من قبل والد الضحية وآل عبيد القيام بالاتصالات اللازمة، حيث عقد مساء الجمعة لقاء في منزله جمع عائلتي عبيد والاحمدية حيث أكد المجتمعون على أهمية الالتزام بالأعراف والتقاليد التي تحكم علاقاتنا الاجتماعية والعائلية ووضع الحادث في سياقه القانوني والابتعاد عن كل أشكال المزايدات والانفعالات العشوائية.



كذلك تم الاتفاق على نعي الفقيدة بإسم عائلتي عبيد والاحمدية وإقامة مراسيم الدفن يوم غد الأحد في جمعية الرسالة الاجتماعية – عاليه.



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