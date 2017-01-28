كيف انتهت قضية توقيف شارل أيوب في دبي؟!

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أفاد الزميل شارل أيوب بأنه عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم السبت 28-1-2017 تلقى إتصال من الجهة المسؤولة في إمارة دبي بأن قضية التحقيق معه إنتهت نهائياً وأن الموضوع تم إرساله للحفظ وأنه لن يعد موضوع لا تحقيق ولا ملاحقة ولا أي شيء بأمر من النيابة العامة القضائية.

إن الزميل شارل أيوب يشكر سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي طلب من الوزير السابق الياس بوصعب متابعة الموضوع بإسمه، ولقد كانت اتصالات الوزير السابق بو صعب رائعة وفق توجيهات فخامة الرئيس عون وأدت إلى إنهاء الماف،، ويعتذر عن ذكر كل إسم بزل جهودا كبيرة ومحبة تجاه شارل أيوب وما حصل معه بمسألة التواصل الإجتماعي مع الأستاذ سالم الهندي.



الزميل شارل أيوب يفتخر بإهتمام فخامة الرئيس العماد ميشال عون ويعاهده على دعم مسيرة الرئيس عون ببناء الدولة والإهتمام بكل مواطن منتشر في اي بلد في العالم.



ويشيد بسمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم الذي جعل إمارة دبي دولة قانون ومؤسسات وكل صاحب حق يأخذ حقه وفق القانون. وسيعود الزميل شارل أيوب إلى بيروت بع أسبوع بعد ان يجتمع مع مسؤولين ويزور صهره وإبنته وحفيدته وأصدقاء كثيرين له في دبي.