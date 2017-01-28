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لا نريد تهميش سوانا قبل انفسنا. كنعان للبنانيين: آمنوا لتحققوا ولا تفقدوا الإرادة بالتغيير

28
JANUARY
2017
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ولموازنة إصلاحية ومحاسبة بلا كيدية.

أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان انه لا يمكن الاستمرار بالحوار من اجل الحوار وتسجيل المواقف ومن المفترض انهاء العمل بقانون الانتخاب منتصف شباط، وقال في حديث الى برنامج "بين السطور" من إذاعة "لبنان الحر": " نحن جدّيون بالعمل على إقرار قانون انتخاب جديد، بالتعاون مع الجميع، ومن دون اقصاء احد، ولا نريد تهميش سوانا قبل انفسنا"، متوجّها الى اللبنانيين بالقول " آمنوا لتحققوا وحددوا اولوياتكم ومارسوا الانتقاد البناء ولا تستسلموا يوماً للعجز واليأس ولا تفقدوا الإرادة بالتغيير".


وإذ أشار كنعان الى أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلق دينامية لاقرار قانون انتخاب جديد، وجاء ترجمة لخطاب القسم، وهو ليس بموقف تهويلي، بلشكّل جرس انذار للجميع بضرورة العمل الجدّي على إقرار قانون الانتخاب وتأمين إعادة تكوين السلطة".


وأكد كنعان أن"على قانون الانتخاب ان يؤمن العيش المشترك من خلال الشراكة والمناصفة ويجب الحفاظ على هذه القاعدة الدستورية وتنفيذها"، لافتاً الى أن "هناك تقدما وتقاربا بشكل او بآخر مع الافرقاء الآخرين، بعد التفاهم المسيحي على صيغة موحدة لقانون الانتخاب".


وأشار كنعان الى أن قانون الانتخاب الذي نبحثه راهنا، لا يشبه أيا من المختلطات التي كانت مطروحة، وهو يعتمد المعيار الواحد واكثر عدالة في تقسيم الدوائر ويعكس الاحجام بشكل افضل، قائلا " المسألة تخضع لحوار جدّي مع مختلف الافرقاء، داخل البيت المسيحي، ومع المستقبل وحزب الله وامل والاشتراكي والآخرين، للوصول الى ما يؤمن افضل تمثيل".


وأوضح كنعان أن "التشاور قائم مع بكركي وسأزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قريباً لوضعه في أجواء ما يحصل، كما ان التواصل قائم مع حزب الكتائب الذي ايد موقف رئيس الجمهورية، كما ان التشاور قائم مع المردة ويمكن ان يكون قانون الانتخاب طرح خلال زيارة الوزير ملحم الرياشي لبنشعي".


الموازنة والاصلاح
وأكد كنعان أن الحكومة مدعوة الى ان يكون البند الأول بعد قانون الانتخاب هو مشروع قانون الموازنة، معتبراً أن على الموازنة ان تتضمن البنود الإصلاحية، وان تحدد سقفاً للاستدانة، وتحترم الدستور والشفافية، لافتاً الى أن على الحسابات المالية ان تنتظم تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، ومشيراً الى أن الإصلاح المالي الفعلي يتطلب التعامل مع الصعوبات التي امامنا بجدّية وفقاً للدستور، وقال "لجنة المال ارست رقابة برلمانية فعلية على مدى سنوات، والمطلوب الاخذ بالتوصيات التي رفعتها الى السلطة التنفيذية. ويجب تعزيز ارادات الدولة والحد من الهدر وإعطاء الحقوق لمستحقيها في الإدارة وفق إمكانات الدولة".


وقال "هدفنا الإصلاح والمحاسبة الحقيقية بلا كيدية تحت سقف القانون، ودخلنا مرحلة جديدة يجب النظر فيها الى الملفات المطروحة نظرة إصلاحية".


ورداً على سؤال اعتبر كنعان ان أي اعتداء على حرية المواطن يجب ان يخضع لسلطة القانون والقوى الامنية القادرة على ردع الارهاب قادرة على منع الخطف


ورداً على سؤال قال كنعان "إن الحديث عن صفقة في أجهزة المطار تتطلب تحرك الأجهزة الرقابية والقضائية للتحقق من المسألة والتثبت من صحتها او عدمها".


ورداً على سؤال، أكد كنعان أن الحرب السورية تنتهي بالحل السياسي لان الحل العسكري مستحيل وللأسف فالشعب يدفع فاتورة المآسي، والمعادلة الدولية تنعكس على المعادلة الإقليمية والمرحلة الجديدة بدأت بين ايران والولايات المتحدة وايران والسعودية وروسيا والولايات المتحدة.

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