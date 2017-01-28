آلان عون: إما قانون إنتخابي جديد أو أزمة وطنيةّ

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أكد النائب ألان عون في حديث اذاعي لصوت لبنان أن فرص التوصل الى قانون جديد للانتخابات أكبر من ذي قبل والاجتماعات الرباعية واللقاءات أمر ايجابي.

واعتبر أن المشاورات الجماعية حول قانون الانتخاب هي الفرصة الأخيرة للحسم ما قبل المأزق مشيراً الى أن القانون المختلط هو أساس النقاش في الاجتماعات الرباعية وأن العمل جار لازالة مخاوف النائب جنبلاط.

وكشف أن اللجنة الرباعية ستعقد إجتماعها المقبل الثلثاء القادم بعد أن يجري الأفرقاء مشاورات ودراسات وشدد على إستحالة التمديد وإستحالة القبول بالستين الأمر الذي يضع الجميع أمام واحد من خيارين: أزمة وطنية أم قانون جديد.