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التزام عون في خطاب القسم بقانون يصحح التمثيل هو التزام جازم وأخلاقي ودستوري

28
JANUARY
2017
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قانون الإنتخاب قاب قوسين من التوافق .. ونقاش الصلاحيات دستوري لا مذهبي
«مختلف الأفرقاء السياسيين مدعوون لاستيعاب حقيقة أن مسار عون السياسي وشخصيته لا يتوافقان مع ممارسات رؤساء زمن الجمهورية الثانية»
 
قد تكون المشاورات التي تشهدها راهناً الكواليس السياسية في شأن قانون الإنتخاب، هي الأكثر جدية منذ أعوام. ولا ريب أن تهديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإجهاض أي مناورة – حدها الأدنى التمديد لمجلس العام ٢٠٠٩ وحدّها الأقصى اجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ أي قانون العام ١٩٦٠ المنقّح في العام ٢٠٠٨- قد أتى ثماره. إذ يُستشفّ من مناقشات اللجنة الرباعية التي تشكل، راهناً، عُصب الحراك الإنتخابي، أن الإتفاق بات وشيكاً على صيغة ترضي الغالبية العظمى من الأطراف، وتأخذ في الإعتبار بعض هواجس الأفرقاء المتبقين، من مثل الحزب التقدمي الإشتراكي، بما يحفظ أولًا وآخراً قسم اليمين بالحفاظ على الدستور، وخطاب القسم نفسه الذي تعهّد فيه بوضع قانون جديد للإنتخاب يؤمن عدالة التمثيل وصحته، مؤكدا في هذا السياق أن «فرادة لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور، من خلال المناصفة الفعلية، وأولى موجباتها إقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات القادمة».
 
ويقول مطلعون على موقف رئيس الجمهورية أن التزامه وضع هذا القانون العادل هو إلتزام جازم وأخلاقي ودستوري على حد سواء، وتالياً لن يكون هناك تراجع عن هذا الإلتزام مهما تعددت المناورات أو تشعّب التهديد والوعيد، ذلك أن تأمين المصلحة العليا يفوق أي إعتبار وكل إعتبار، بما فيه الإعتبارات الحزبية – السياسية، بدليل أن إقتراح القانون النسبي الذي يسعى اليه التيار الوطني الحر لا يعكس حقيقة وزنه الإنتخابي، ومع ذلك لم ينظر يوماً الى هذا الإقتراح سوى من باب تأمين المصلحة العليا الكامنة في النسبية الكاملة. كما أن الإقتراحات الاخرى التي يجري العمل عليها راهناً، وخصوصاً التأهيل على مستوى القضاء والإنتخاب على مستوى المحافظة، يقاربها التيار من باب هذه المصلحة العليا والتي تتمثّل راهناً بتصحيح التمثيل النيابي – والمسيحي على وجه التخصيص – ووأد فكرة الودائع، تماما كما حصل إبان تشكيل الحكومة الحريرية التي كانت أول مسارات هذا الوأد، على أن تشكّل الانتخابات النيابية والتعيينات والتشكيلات على مختلف أنواعها، مساراتها المقبلة.
 
ويستغرب المطلعون على موقف رئيس الجمهورية، إثارة مسألة الصلاحيات الدستورية على خلفية موقفه الأخير وتفضيله الفراغ على تكريس السطو على الشرعية النيابية أو تشويهها، منبّهين في الوقت عينه من مغبّة تحويل أي نقاش سياسي الى مزالق مذهبية من خلال سوء تفسير الدستور (المرسوم العادي يحتاج حكماً كي يسري الى توقيع الرئيس) أو الإستشهاد ببنود دون أخرى، أو محاولة تصوير ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته كاملة (المفاوضات والمعاهدات الدولية) على أنها تتعارض والدستور أو صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى.
ويؤكد هؤلاء أن الرئيس عون ملتزم أحكام الدستور، لكن مساره السياسي وشخصيته لا يتوافقان مع ممارسات رؤساء زمن الجمهورية الثانية، وتالياً على مختلف الأفرقاء السياسيين إستيعاب هذه الحقيقة والكف عن المقارنة بين عهد وعهد أو بين رئيس ورئيس.
 
ويرى هؤلاء أن تفهّم هذا المنطلق الرئاسي من شأنه تسهيل الامور وتيسيرها بما ينعكس إنتاجية ودينامية على مستوى الأداء الحكومي تحديدا، وهو ما ظهر بيّناً في عمل مجلس الوزراء على إمتداد الأيام الثلاثين الفائتة.
 
ولفت في هذا السياق موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى تفهمه لموقف الرئيس عون لجهة إعلانه أنه يفضّل الفراغ على التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون العام ١٩٦٠، معتبرا في الوقت عينه أن كلام الرئيس هو» صدمة ايجابية، وليس كما يحاول البعض الايحاء بأنه يلوح بالفراغ»، وأن ما قاله «يقع في باب التشجيع والحض على الذهاب الى قانون جديد للانتخاب».
 
ويقول مراقبون سياسيون: صحيح أن كلام رئيس الجمهورية وتهديده بالفراغ شكّل دينامية وزخماً للبحث الإنتخابي، لكنه لن يتردد لحظة في تنفيذ تهديده في حال ظل هذا النقاش أسير الحلقة المفرغة إياها التي يريدها أفرقاء معبراً الى تكريس الواقع القائم، وهو الأمر الذي سيتصدى له الرئيس والتيار الوطني الحر بكل حزم، وصولاً الى الفراغ – المعادلة نفسها التي إعتُمدتْ طوال سنتين ونيف من الفراغ الرئاسي، ولا شكّ أن الرأي العام الذي تقبّل الفراغ الرئاسي مدخلاً لتصحيح المسار الرئاسي، سيتفهم حكماً أي فراغ تشريعي (او حكومي إستطرادا) تحقيقا للتمثيل العادل، والأهم لشروط بناء دولة حديثة أساسها الولاء المؤسسي لا العشائري.
اللواء
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