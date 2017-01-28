عناوين الصحف ليوم السبت 28 كانون الأول 2017

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الأخبار

مصر

قرصنة سعودية في العمق الأفريقي

قانون الانتخاب

احتيال على النسبيّة

البناء

تصعيد في اليمن وجمر تحت الرماد في البحرين... وموسكو تمهّد للحوار

حسم النصرة يتدحرج ضدّ الفصائل... والأسد بخير رغم الشائعات السعودية

الرباعي يبحث صيغاً للقانون المختلط... وقانصو يرى «المجلسين» أفضلها

الجمهورية

"الرباعية" تناقش مختلطاً جديداً

الديار

«القانون الجديد» سيعيد انتاج «مجلس الدوحة»

المستقبل

عون متمسّك بمشروع جديد «ومن لديه صيغة تحقّق العدالة فليطرحها»

قانون الانتخاب: تقدّم وتكتّم وتركيز على «المختلط»

اللواء

صيغة الأكثري والنسبي: إنتخاب أرثوذكسي للطوائف.. ونقاسم مقاعد المستقلين

L'Orient-Le Jour

La formule mixte de plus en plus probable...

The Daily Star

Russia: Syria talks in Geneva pushed back