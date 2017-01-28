أسرار الصحف ليوم السبت 28 كانون الثاني 2017

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أسرار - الجمهورية



دعا مرجع روحي عدداً من سياسيّي طائفته إلى عدم إهمال الشؤون المعيشية والتلهّي بالانتخابات، لأنّ الوضع الاقتصادي لامسَ الخط الأحمر.



وضَع البعض علامات استفهام بعد كلام وزير سابق عن نيته خوضَ المعارك الانتخابية في أقضية من غير طائفته.



سيعلن زعيم سياسي موقفاً مهمّاً خلال مؤتمر حزبي في الأسبوع الأول من شباط المقبل.

أسرار - اللواء



ترصد مصادر دبلوماسية غربية تراجعات قاسية في أداء رئيس دولة عظمى، في ضوء مواقف آنية لدولة كبرى منافسة!



بات بحكم المؤكد أن قطباً وسطياً يشعر باقتصاص من سياساته، في فترات سابقة تمتد على بضع سنوات خلت!



تقبع معاملات إدارية لسنوات بين أصحاب التواقيع، من دون أن تتحرر من الأخطاء والروتين والحسابات المالية؟!