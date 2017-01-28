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أكد أمين سر تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية» انّ «الحوار يُستكمل مع الجميع، والمهم ان نصلَ الى أوسع التفاف وطني من مكوّنات مجتمعنا حول صيغة قانون الانتخاب»، مشدداً على انّ الهدف هو «الوصول الى قانون، لا تسجيل مواقف».

وقال: «توصّلنا في اجتماع معراب الأخير الى اتّفاق بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول رؤية للمرحلة المقبلة تتضمن قانون الانتخاب وكلّ الاحتمالات الواردة، وقد جرى اكثر من لقاء مع حزب «الكتائب»، وهناك سعيٌ لحسم الخيارات قبل نهاية هذا الشهر، خصوصاً أنّ المهل داهمة ولا مجال لأخذ الراحة في الكلام والبحث.

هناك صيَغ متقدمة اكثر من غيرها كطرح مختلط معدّل، وهناك تفاوُض جدّي حصل، أدّى الى هيكلية جديدة للقانون، تأخذ في الاعتبار المعيار الواحد، وتقسيم الدوائر، والهدف تمثيل عادل للجميع وعدم تهميش او إقصاء احد، كما حصل مع المسيحيين على مدى 27 عاماً، فنحن نريد تمثيلَ الجميع، بحسب أحجامهم، ووفق مناصفة فعلية، لا بما يثبت الخَلل ويمدّد الواقع الراهن».