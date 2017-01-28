مصادر تيار المستقبل: انتخابات على الستين إذا لم يتم التوافق على قانون جديد

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قالت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «صيغة القانون التي تبحث لا تزال غامضة ولا أجوبة حاسمة ودقيقة، فناك أقوال ونقيضها، فكيف سيدخلون النسبية في الصيغة الجديدة وفي الوقت عينه يريدون التوافق وعدم تمرير قانون لا يوافق عليه طرف، فهل وافق جنبلاط على النسبية على سبيل المثال؟». وأوضحت أننا «لا زلنا في مكان غامض ودمج نظامي المختلط والأكثري سيغرق الأطراف في التفاصيل التقنية، ولن يلبي رغبات ومصالح كل الأطراف وسيخرج طرف ما لنقضه وبالتالي يسقط ويتم البحث عن آخر».

وإذا لفتت الى «عدم ممانعة المستقبل السير بقانون الرئيس بري مع دراسة التفاصيل بدقة وإجراء بعض التعديلات، جددت المصادر رفض المستقبل النسبية الكاملة التي تطالب بها أطراف أخرى»، واستغربت المصادر «حديث رئيس الجمهورية عن الفراغ في السلطة التشريعية، فلا فراغ نيابي في دولة تعتمد على النظام البرلماني الى جانب أن السلطة التشريعية هي مصدر السلطات فكيف تعمل بقية المؤسسسات»، مرجحة التوجه الى «إجراء انتخابات على الستين إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، إلا إذا تقرر تمديد تقني في حال أقرّ القانون الذي لا مؤشرات على خروجه الى النور حتى الآن، وقد يحتاج الى نقاش طويل يتعدى المهل الدستورية لإجراء الانتخابات».