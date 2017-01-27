العاصفة الثلجية مستمرة وهكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

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اصدرت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني نشرة الطقس المسائية لليوم الجمعة على الشكل الآتي:

الحالة العامة : يستمر تأثير "PERLA" على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

ليل الجمعة -السبت: غائم مع أمطار غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد، كما تشتد سرعة الرياح لتقارب 65 كلم/س (يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمطار)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 م مع تدني درجات الحرارة.

السبت : غائم جزئيا مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة (600م) مع انفراجات واسعة، ودرجات حرارة متدنية تستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خاصة خلال الليل.

الأحد:مشمس إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية باردة (تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية)، ترتفع بشكلٍ محدود خلال النهار.

الإثنين : غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق فترة ما بعد الظهر مع تكون للضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.