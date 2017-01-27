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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

كان العالم منشغلا بالحروب في سوريا واليمن والاضطرابات في البحرين والعراق والازمات في افريقيا والعقوبات الدولية على روسيا وازمة اللاجئين الى اوروبا وتداعي الاتحاد الاوروبي بعد ظهور اعراض الانحلال والتفسخ بخروج بريطانيا والاهتمام الدولي -الاممي بمفاوضات استانة كازاخستان بعدما سلمت استانة تركيا بالواقع الجديد الناشئ في سوريا عن عودة الروس الى المياه الدافئة في المتوسط والحرب الباردة في الشرق الاوسط. كان العالم منشغلا بكل هذه الانشغالات الى ان جاء ترامب. من جدار المكسيك الى سور الصين يتحرك ترامب على خط الزلازل ومن الخليج الى سوريا ومن مضيق جبل طارق الى مضيق هرمز. يعد ويتوعد ينذر ويحذر يتحدى ويهدد. لا يعجبه الاتفاق النووي ولا سياسة الصين ولا يرتاح الى جارته المكسيك ولا يمانع في استخدام اساليب التعذيب ولا في اعادة احياء معسكرات التوقيف والتنكيل في اوروبا وتحديدا في بولونيا التي تصدت له بقوة. مواقف كيم جونغ اون زعيم كوريا الشمالية تكاد تكون مزحة او نكتة امام مواقفه لدرجة دفعت بمجلس علماء الذرة الاميركيين بالامس الى الاعلان انهم قدموا ساعة الدينونة - اي نهاية العالم - ثلاثين ثانية بسبب مواقف ترامب. وعلى المقلب الواقعي والبراغماتي من الاطلسي تعلن بريطانيا ان بقاء الاسد قد يكون ضروريا لاستكمال العملية السلمية في سوريا وتصنف تركيا النصرة ارهابية ويتخلى اردوغان عن نصرتها ويستعر التقاتل بين الفصائل المعارضة والمتطرفة في ادلب ويشكك محمد جواد ظريف بنتائج مفاوضات استانة ويدعو الى التواضع في التعامل مع الامال المعلقة على الاستانة وتندلع حرب الشائعات حول بشار الاسد في لحظة انتصار جيشه وحلفائه من حلب الى درعا ومن دمشق الى القلمون. وفي بيروت تشتعل حرب التفسيرات والتأويلات لموقف واضح وكلام ثابت والتزام راسخ. واللاءات الرئاسية واضحة: لا للتمديد لا للستين ولا لتجاوز ارادة اللبنانيين وخياراتهم. الرئيس ميشال عون اكد اليوم ان موقفه لا يستهدف طائفة او مكونا في البلد وهو موقف سبق ان ادرجه في متن خطاب القسم. والقسم لا ينقسم. موقف الرئيس عون لقي تفهما واشادة وتنويها من قيادات ومرجعيات لكن جريمة قتل يارا عبيد عن خطأ او عن عمد تنتظر ان تجد من يمنع تكرارها ويضع حدا لتفلت السلاح وفلتان الاخلاق.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



هل تلجأ الإدارة الاميركية الى عمل عسكري كبير في الشرق الاوسط عموما وسوريا خصوصا؟

تقرير دبلوماسي اشار الى اهمية الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين حول فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا بترويج من البيت الابيض.

وفي التقرير أن المندوبة الاميركية في الامم المتحدة لوحت باستعمال إدارة بلادها القوة ومن الطبيعي ان يكون هذا من باب التوضيح بأن إدارة ترامب مختلفة عن إدارة اوباما في التعاطي مع أزمات العالم لا سيما الازمة السورية. وفي التقرير ايضا ان قمة اميركية-روسية ستفرض نفسها وستكون قمة اجتراح الحلول للازمات خصوصا منها تلك القائمة في الشرق الاوسط وان ترامب سيفرض خططه وان بوتين سيجاريه لتلافي خسارة ما حققه في السنوات الاخيرة من عهد أوباما.

محليا Perla حديث الناس والطرق الجبلية مقطوعة بالثلوج التي يقدر ان تلامس الثلاثمائة متر في الساعات المقبلة. وينتظر ان تستمر موجة الصقيع والبرد أسبوعا وإن توقفت العاصفة اعتبارا من الأحد.

وفي الجو السياسي برزت زيارة الوزير الرياشي الى بنشعي. وفيما الهدوء السياسي متواصل تستمر المشاورات على الخط الرباعي الذي عمل اليوم في مكتب وزير المال حول المدى الذي يمكن ان يبلغه درس القانون الأفضل للانتخابات النيابية وسط تأكيد رئيس الجمهورية على قانون يرضي جميع الفئات. وقد قال وزير الداخلية إنه لا يخشى الفراغ طالما ان رئيس الجمهورية هو ناظم الدستور وحامي المؤسسات.

وبينما الأمن مستتب خصوصا في الشمال بعدما زالت الشائعات برز اهتمام شعبي بوفاة الفتاة الصغيرة السن التي كانت أصيبت برصاصة أثناء إطلاق نار في الشويفات.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

غطت بيرلا المرتفعات واولوية قوانين الانتخاب بغزارة البرد والثلوج، ورياحها المصحوبة بالامطار التي عطلت حركة الطيران بعض الوقت، دون ان تعطل حماوة الاتصالات السياسية ولا الزيارات الاستثنائية.. بالدفع الرباعي الذي انطلق من قصر بعبدا، عادت اللجنة الرباعية الى الاجتماع حول قانون الانتخاب.

التقى الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري في وزارة المالية، والامل بان تصرف المقترحات والنقاشات سيولة انتخابية عبر قانون وان كان مجهول كامل المواصفات، لكن المعلوم منه انه يراعي هواجس الجميع وحساسياتهم، ويسحق الستين وينسف فكرة التمديد..

افكار انتخابية حصرها اللقاء الرباعي ولا زال كما قال النائب علي فياض للمنار، فالنقاش تقني وجدي بعيدا عن الانفلاش الذي ساد قبل مدة عبر المقترحات الانتخابية..

في الاقليم وبلا اقتراحات حل او مواقف تحد من كارثة الوضع، قدمت الامم المتحدة ارقاما خيالية في حسبة الكارثة الانسانية التي تصيب اليمن جراء العدوان السعودي الاميركي.

طفل يمني يموت كل عشر دقائق من سوء التغذية ونفاد الادوية والاغذية، واليمن السعيد قادم الى المجاعة الحقيقية خلال عام. تقرير صادر عن الامم المتحدة التي فيها مجلس امن ودول دائمة العضوية قادرة على اتخاذ قرار بوقف هذا العدوان متى ارادت..



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

الكلمات اللبنانية المتقاطعة، الرئيس العماد ميشال عون ضد الستين ومع النسبية، ضد التمديد ومع الفراغ، رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد الستين ومع النسبية ضد التمديد وضد الفراغ، رئيس الحكومة سعد الحريري ليس ضد النسبية بالمطلق وليس ضد الستين بالمطلق ولكنه ضد الفراغ، حزب الله مع النسبية المطلقة وضد الستين وضد الفراغ، النائب وليد جنبلاط مع الستين وضد النسبية، الدكتور سمير جعجع ضد الستين لكنه في الوقت عينه لا يقبل بما لا يقبل به وليد جنبلاط الذي هو مع الستين.

هذه الشبكة من الكلمات المتقاطعة يستحيل حلها لا افقيا ولا عموديا والسبب بسيط جدا، فيدرالية الزعماء تريد قانونا لنتائج الانتخابات لا قانونا للانتخابات، فيدرالية الزعماء تريد ان تختصر وتختزل الناخبين فتريد لهم ان ينتخبوا المجلس الذي تريده هي لا الذين يريدينه هم، لو لم يكن الامر كذلك كيف يمكن تبرير اجتماع اربعة يمثلون الستة ويعرضون ما سيتفقون عليه على الثلاثين الذين سيحيلونه على الـ 126 فيصدر قانون يقولون عنه انه قانون عصري شرعه ممثلو الشعب، انها ديمقراطية الاختزال.

مجلس نواب امضى ثمانية اعوام في ساحة النجمة ولم ينجح في انجاز قانون للانتخابات، وما لم ينجز في ثمانية اعوام كيف له ان ينجز في ثمانية اسابيع؟ بلد فيه 19 طائفة وفيه 19 مشروع قانون للانتخاب في ادراج مجلس النواب كيف يمكن ان ينتج قانونا تكون فيه ورقة الاقتراع بخط الناخب لا بخط النائب؟

اخر المعطيات تشير الى ان لجنة الاربعة ضيقت الخلاف وان هناك توافقا على المختلط من دون ان يعني ذلك ان هناك توافق على اي نوع من المختلط.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

قانون الانتخاب يتصدر الحركة السياسية، فموقف الرئيس ميشال عون غير المعادلة ووضع جميع الفرقاء السياسيين مسؤولياتهم، وقد تركزت الحركة اليوم في وزارة المال حيث انعقد لقاء رباعي شكل استكمالا للقاء بعبدا، وحسب المعلومات فان الصيغة الاكثر واقعية هي صيغة القانون المختلط بين النظام الاكثري والنظام النسبي وتتمحور المداولات حاليا حول اخضاع القانون المختلط لتعديلات تتعلق بتقسيم المناطق وتوزيع المقاعد.

توازيا، لفتت زيارة الوزير ملحم رياشي الى بنشعي وهي اول زيارة قواتية على هذا المستوى الى تيار المردة، العنوان الظاهر للزيارة تحويل وزارة الاعلام وزارة للتواصل لكن العنوان الابعد يتمثل في تفعيل التواصل بين القوات والمردة، وقد علمت الـ mtv انه تم الاتفاق على استمرار التواصل مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عندما تدعو الحاجة ومع النائب اسطفان الدويهي فيما يتعلق بشؤون الاعلام.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لم يكد اللبنانيون يرفعون خمسة في عيون من يحسدهم على الجنة الامنية التي يتنعمون في ظلالها ولا سيما بعد احباط عملية الكوستا الانتحارية حيث كانت وثيقة اتصال جرى تداولها تطل بقرنها شمالا وتشير الى معلومات عن نية بيك اب ابيض وكحلي حمولة خمسة اطنان القيام بعميلة تفجير على احد مداخل المراكز العسكرية، هذه الاجواء فرضت حالة استنفار امني واجراءات مكثفة لا سيما في محيط المساجد التي تشهد صلاة الجمعة، فيما فرغت شوارع طرابلس من المواطنين تحسبا.

الاستنفار الامني لا يوازيه اهمية الا استنفار انتخابي تتحرك خلاله القوى السياسية تحت سقف الوقت والمهل الضاغطة، كلام رئيس الجمهورية ميشال عون امام مجلس الوزراء كان تحفيزيا لاجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد كما قرأ فيه الرئيس نبيه بري، قبل ان يرفد عون موقفه السابق بآخر راى فيه ان النسبية تسمح بتمثيل الجميع اكثريات واقليات.

ولان القانون الجديد يجب ان لا يحمل ضريبة بل قيمة مضافة للناخب عقد لقاء البحث عن الصيغ في وزارة المالية بنسخته الثانية بحضور الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ومشاركة تقنيين. اللقاء الرباعي سبق بحسب معلومات الـnbn غداء جمع خليل وباسيل بحضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

في بنشعي لقاء عنوانه تقني بابعاد سياسية، زيارة وزير الاعلام ملحم رياشي لزعيم المردة سليمان فرنجية بحث مشروع تحويل وزارة الاعلام لوزارة حوار وتواصل وشكلت بحد ذاتها فرصة للتواصل في العهد الجديد بمرونة من رياشي وصدر واسع من فرنجية، فماذا بعد؟



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

رفعت القوى السياسية من سقف التشاور على القانون بفعل الإنذار الموجه من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هدد فيه بسحب الشرعية عن النواب ورميهم في الفراغ النيابي غير المسبوق واستوحى عون القسم النيابي من القسم الرئاسي ليثبت أنه لن يسمح للحالمين بالتمديد أو الستين بالنوم بعد اليوم وأن ليس أمامهم سوى إنجاز القانون الجديد أو فليذهبوا إلى التقاعد وليتعطل مجلس النواب من أعضائه إلى رئيسه وينطلق عون من "التنبلة" النيابية المقصودة التي دامت ثماني سنوات من دون ان تتوصل هذه التركيبة إلى صوغ قانون جديد يخلف الستين ويضع أول مقادير القانون النسبي علما أن الصيغة الحكومية جاهزة منذ خمس سنوات. وعلى نار الرئيس المهددة بإفراغ البرلمان على من فيه يجري رصد لقاءات الفرصة الأخيرة وبينها اجتماع عقد في وزارة المال ضم الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري وقد استقدم كل طرف سياسي خبيرا انتخابيا للبحث في الصيغ الانتخابية المطروحة وقالت مصادر المجتمعين إن المكونات السياسية الأربعة حصرت النقاش وخلطت المختلط عملت على قواعد من شأنها أن تقلص الخلاف وقد سبق هذا الاجتماع لقاء آخر ضم باسيل وحسن خليل بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لكن المجتمعين حرصوا على تأكيد خلو هذه القضايا من البحث الانتخابي وحصره بالعلاقة بين أمل والتيار الوطني الحر برعاية صانع جسور أمنية تطل على الشرفات السياسية وإذا نجحت الوساطة بين التيار والحركة فستظل الحركة النيابية على بطئها.. ولن يعيد لها الزخم سوى "راجمة" أخرى من تهديدات ميشال عون العابرة للبرلمانات فالمتحاربون في سوريا والذين يدخلون عامهم الدموي السادس بدا أنهم أقرب إلى صناعة الحل ويسبقون لبنان نحو دستور جديد بدأت موسكو بخلط مكوناته وفي المسودة الروسية توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس مع الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية المحددة بسبع سنوات وترشحه لولاية واحدة وإزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع وإذا كانت روسيا قد بدأت النقاش مع المعارضة السورية في هذه البنود فإن بقية الفصائل المسلحة بدأت نقاشا بالنيران لتصفية بعضها على الأراضي السورية.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

قانون الانتخابات يلم شمل القوى السياسية في لقاءات منفصلة وبهدف التوصل الى صيغة ترضي الجميع وتبعد عن رئيس الجمهرية خيار قانون الستين او الفراغ. اما الاحوال الجوية فجمعت اللبنانيين حول هاجس مواجهة المنخفض الجوي بيرلا المصحوب بالثلوج والامطار.

ففي اجتماعات المتابعة لقانون الانتخابات لقاء في وزارة المالية ضم ممثلين المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل فيما اعاد رئيس الجمهورية ميشال عون تاكيده أن موقفه بضرورة اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل ليس موجها ضد أي طائفة او مكون سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور.

في احوال العاصفة المنتظر ان تبلغ الذروة يوم غد ما تردد عن انها ساهمت في انهيار رافعة في منطقة السيوفي مما ادى الى تحطم العشرات من السيارات من دون وقوع خسائر في الارواح.

اقليميا لم تؤكد الامم المتحدة ما اعلنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن تأجيل محادثات جنيف الى نهاية الشهر المقبل فيما تسربت مسودة الدستور السوري التي اعدتها موسكو.

في المقابل فان الميدان السوري شهد تصدي فصائل المعارضة لهجوم شنته قوات النظام على مواقعها غرب حلب.



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