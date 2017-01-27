الثلوج غطت قرى المتن الأعلى والطرق سالكة بصعوبة

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن طبقة من الثلوج غطت قرى المتن الأعلى وبلداتها بمعظمها بدءا من بلدة القرية، وصولا إلى بلدة ترشيش، مرورا ببلدات قبيع، حمانا، قرنايل وكفرسلوان، وبلغت سماكة الثلوج أكثر من عشرة سنتمرات، ولا تزال الطرق سالكة بصعوبة.

وفي منطقة جرد عاليه أيضا، لا تزال الثلوج تتساقط حتى الآن، فيما بدأ تساقط الثلوج منذ بعض الوقت في مدينة عاليه، إلا أن طرقها لم تقفل بعد.

وأقامت قوى الأمن الداخلي حاجزا في محطة بحمدون، منعت خلاله مرور الشاحنات باتجاه منطقة البقاع، وسمحت فقط للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية.