النوموفوبيا: الفوبيا الافتراضية الجديدة للهاتف؟؟ (د. حنينا ابي نادر)

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في أيامنا هذه، لا أحد يمكن ان يتصور الحياة من دون الهاتف الخلوي. اكثر من 4 مليار شخص يحملون هاتف خلوي في جيوبهم. لا يمكن مباشرة يومنا بدون هذه الهواتف. دعونا نواجه الأمر، اننا جميعنا مدمنون على هذه الاداة المستعملة يومياً.

ان النوموفوبيا هو اسم مفترض ومقترح للخوف من ان تكون بعيداً عن هاتفك الخلوي، البطارية فارغة او خارج تغطية الشبكة. وغالباً ما يولد القلق، عدم الاستقرار والاعتماد عليه وذلك عندما يكون هاتفنا بعيد عن متناول يدنا. في تلك اللحظة نشعر اننا منقطعين عن العالم كله والاخبار. ان الناس الذي يعانون من النوموفوبيا يصبحون هاجس لهواتفهم ويستمرون بتفحصها لأجل التأكد من انها موجودة بقربهم. فقد كان النقاش اذ ما كانت هذه الفوبيا او تميل اكثر الى اضطرابات القلق وذلك من قبل الاطباء النفسيين ولم تصل بعد الى DSM5.



وبالعموم، نتفحص هواتفنا الخلوية عشرة مرات بالساعة، غالباً عندما نستيقظ وبعد الظهر. ان الناس تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الرسائل النصية ولا يمكنها ان تقاوم تحميل تطبيقات جديدة. تدل الدراسات على ان 90% من الرسائل تقرأ خلال 3 دقائق من حين استلامها. اما بالنسبة الى الالعاب، الكاميرا، الاخبار، الخرائط، ووسائل النقل فانها جميعها على بعد نقرة واحدة على هذه الاجهزة الصغيرة.

وان رينغكسيتي (Ringxiety) هي مسألة اخرى ناتجة عن حالة ثابتة من الاستعداد التي نمت من قبل المستخدمين الذين في بعض الأحيان يرغبون بعدم الرد في اوقات محددة، وفي بعض احيان يكونون بإنتظاء اتصال من الذين يحبونهم.

غالباً ما ترتفع نسبة الأرق والصداع بإستعمال الهواتف الخلوية في الليل بسبب تعب العينين وانبعاثات الالوان عن قرب والاشعاعات. ان الكثير من الناس يستعملون موبايلاتهم من اجل القراءة او تصفح شبكة الانترنت. ان الشاشة المتوهجة وحجم الخط الصغير يؤدي الى ضغط كبير على العينين وخاصةً اذا كنت تقرأ في الظلام.

ان تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) الاخيرة تظهر زيادة خطر التعرض لحوادث السير الناتجة عن استعمال الموبايل (3 الى 4 مرات أعلى). ناهيكم عن العدوى الناتجة عن ملايين الكائنات الحية الصغيرة المعدية التي تتواجد على الهواتف وهي تكون من الحمامات. بالنهاية، ان هواتفنا تكون معنا في اغلب الاماكن التي نكون فيها، اليس كذلك؟ اظهرت دراسة جديدة ان الاجهزة المحمولة ملوثة بشكل كبير بكائنات مسببة للأمراض من اصل برازه. انها عبارة عن مضجع لعدة جراثيم مثل H. coli ( المعروفة بأنها تسبب التقيؤ والاسهال) وستافيلوكوكوس آوريوس (Staphyloccocus aureus) (المعروفة انها تسبب الالتهابات الجلدية).

قم بالتحكم بالفترة الزمنية التي تستخدم فيها هاتفك وكن منظماً بعدم استعمال جهازك في حالات معينة (مثلاً وقت القيادة، وقت الاجتماع، وقت النوم وفي الحمام).

من اجل السيطرة على هاتفك الذكي، ينبغي ان تكون الأذكى.