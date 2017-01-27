living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون استقبل دولوبكوفيتش وامير يوغوسلافيا السابقة سيرج والاكسرخوس فضول

27
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الامير شارل هنري دو لوبكوفيتش Charles- Henri de Lobkowicz (الذي اسس والده الراحل الامير ادوار مؤسسات فرسان مالطا الخيرية والطبية في لبنان)، وامير يوغوسلافيا السابقة سيرج وعقيلته ايليونور وهما من اصحاب المبادرات الانسانية والخيرية لمساعدة الاطفال والمحتاجين في مختلف دول العالم، وحضر اللقاء الامير شفيق ابي اللمع.

 

وقال الامير دو لوبكوفيتش انه والامير سيرج الذي يشرف على مؤسسة الملكة هيلين العالمية الخيرية، في مهمة انسانية لتقديم مساعدات الى عائلات تعيش ظروفاً اجتماعية قاسية في لبنان، وينويان السفر الى سوريا للاسباب نفسها. واوضح انه وضع امكانات المؤسسات الخيرية التي يمثلها والامير سيرج بتصرف رئيس الجمهورية ليكون العمل منسقاً مع الدولة اللبنانية وباشرافها.

 

الاكسرخوس سيمون فضول

كما استقبل الرئيس عون الخوراسقف سيمون فضول المكلف الاشراف على اكسرخوسية افريقيا الغربية والوسطى يرافقه قنصل توغو في لبنان الياس عمار. واطلع الاكسرخوس فضول رئيس الجمهورية على عمل الاكسرخوسية في القارة الافريقية ونشاطها الروحي والانساني، كما وضعه في اطار ما تقوم به الرعايا المارونية في افريقيا الغربية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout