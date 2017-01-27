الرئيس عون استقبل دولوبكوفيتش وامير يوغوسلافيا السابقة سيرج والاكسرخوس فضول

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الامير شارل هنري دو لوبكوفيتش Charles- Henri de Lobkowicz (الذي اسس والده الراحل الامير ادوار مؤسسات فرسان مالطا الخيرية والطبية في لبنان)، وامير يوغوسلافيا السابقة سيرج وعقيلته ايليونور وهما من اصحاب المبادرات الانسانية والخيرية لمساعدة الاطفال والمحتاجين في مختلف دول العالم، وحضر اللقاء الامير شفيق ابي اللمع.

وقال الامير دو لوبكوفيتش انه والامير سيرج الذي يشرف على مؤسسة الملكة هيلين العالمية الخيرية، في مهمة انسانية لتقديم مساعدات الى عائلات تعيش ظروفاً اجتماعية قاسية في لبنان، وينويان السفر الى سوريا للاسباب نفسها. واوضح انه وضع امكانات المؤسسات الخيرية التي يمثلها والامير سيرج بتصرف رئيس الجمهورية ليكون العمل منسقاً مع الدولة اللبنانية وباشرافها.

الاكسرخوس سيمون فضول

كما استقبل الرئيس عون الخوراسقف سيمون فضول المكلف الاشراف على اكسرخوسية افريقيا الغربية والوسطى يرافقه قنصل توغو في لبنان الياس عمار. واطلع الاكسرخوس فضول رئيس الجمهورية على عمل الاكسرخوسية في القارة الافريقية ونشاطها الروحي والانساني، كما وضعه في اطار ما تقوم به الرعايا المارونية في افريقيا الغربية.