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عرض موضوع مستشفى البوار مع رؤساء البلديات المجاورة.. حاصباني يعد بحل سريع وقانوني يحفظ ديمومة المستشفى وحقوق الدولة والموظفين

27
JANUARY
2017
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في أوضاع مستشفى البوار الحكومي مع وفد إستقبله في مكتبه في بئر حسن، وضم رؤساء البلديات المجاورة للمستشفى وهم رؤساء بلديات فتقا فهد شدياق، النمورة بطرس الدكاش، العقيبة جوزف الدكاش، البوار جوزف بواري، الصفرا سمير الهوا، وطبرجا كفرياسين نبيل الناكوزي يرافقهم عضو المجلس المركزي في حزب "القوات اللبنانية" شوقي الدكاش. وعرض رؤساء البلديات لمقترحاتهم حيال المستشفى وما لديهم من هواجس.

 

إثر اللقاء أدلى الوزير حاصباني بتصريح أوضح فيه أن البحث تناول ملف مستشفى البوار الحكومي بكل أبعاده حرصًا على معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن فلا يتم تأجيله أكثر من اللازم. أضاف: "إننا نعالج الملف من جوانبه كافة، ما يحتّم الإستماع إلى كل المعنيين به، فضلا عن دراسة قرار مجلس الشورى بما يتعلق بالمستشفى ومجلس إدارته".

 

وشدد وزير الصحة العامة على ان رأي أهل المنطقة المحيطة بالمستشفى له أهميته الخاصة لأن المستشفى تؤمن خدمة محلية للمواطن داخل منطقته ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المحيط به، والمواطن يتفاعل مع المستشفى القريب منه إستنادًا إلى طبيعة الخدمة التي تؤمنها المستشفى، من حيث جودتها أو العكس.

 

وأكد الوزير حاصباني أن ما يهمنا هو بقاء مستشفى البوار بخدمة أهالي كسروان على أن يتم تأمين الحل النهائي والبعيد المدى للمستشفى حرصا على عدم الوقوع في إشكاليات مستقبلية تؤثر سلبًا على أدائه.

 

ووعد حاصباني الأهالي بحل قانوني وسريع في أقرب فرصة ممكنة عبر مجلس الوزراء بما يحفظ المستشفى وديمومتها ويحفظ حقوق جميع من هم معنيين بهذا الموضوع بدءًا من الدولة اللبنانية وانتهاء بموظفي المستشفى. وشدد وزير الصحة العامة على أن ما يقع في سلم الأولويات هو خدمة المواطن وتأمين الإستشفاء المناسب للمريض في منطقة كسروان.

 

السفير الفرنسي

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون وعرضا للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

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