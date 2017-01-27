إلى حاملي السلاح في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر

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اصدر وزير الدفاع يعقوب الصراف قرارا حمل الرقم 84/ود قضى بتمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2016، وجاء فيه:

"المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2016 حتى تاريخ 28/2/2017.





- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.



- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.



- تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية.





المادة الثانية: تستمر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني بإستقبال الطلبات للحصول على تراخيص حمل الاسلحة عن القسم الاول من العام 2017 وفقا للقرار رقم 51/د تاريخ 20/1/2017.





المادة الثالثة: يبقى مجمدا مفعول جميع تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الدبلوماسية في مدينة طرابلس، بإستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية ولموظفي السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.





المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ 1/2/2017".