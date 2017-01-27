وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة عـن شهـر كانون الثاني 2017

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر كانون الثاني هـو:

247 ل.ل. كل ساعـة تقنـين للمشتـركين (بقدرة 5 أمبير)؛

494 ل.ل. (بقدرة 10 أمبير)،

247 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الأحمر(20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 14906 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛

مع الإشارة إلى أن معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 302 ساعة في شهر كانون الثاني 2017 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حالياً 4.5 ساعات يومياً.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة كانون الثاني 2017 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.