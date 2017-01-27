مسعود الأشقر خلال زيارته لباسيل: نريد قانونا انتخابيا يستجيب لتطلعات اللبنانيين

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قام الامين العام للاتحاد من أجل لبنان السيد مسعود الاشقر بزيارة معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مقر الوزارة في قصر بسترس وتداولا بشؤون الساعة وبخاصة موضوع القانون الانتخابي.





وقال الاشقر انه ومنذ ٢٥ سنة لم يشهد لبنان سوى قوانين مجحفة بحق اللبنانيين وخصوصآ المسيحيين.





من جهة أخرى، أثنى الاشقر على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أصرّ على إقرار قانون انتخابي جديد وأن هذا الامر غير قابل للتفاوض، لأن إجراء الانتخابات فى سلم الاولويات. حان الوقت، أضاف الاشقر، لإقرار قانون عصري ومنصف كالنسبية يمثل الشرائح اللبنانية كافة ويستجيب لتطلعات اللبنانيين الذين يستطيعون بموجبه ممارسة الحياة الديموقراطية في الانتخاب والمحاسبة.