"شو مخبّى تحت جاكيتك؟!".. بالصورة والتفاصيل: ماذا حصل مع "كريم" أمام منزل الوزير؟!

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"عندما كنت في طريق العودة من أحد صفوف التدريب، قصدت مطعم "بربر" واشتريت سندويشات شاورما.وبما أن الطقس ماطرٌ قررت أن أخبّئ كيس السندويشات داخل سترتي كي لا تتبلل"، هكذا يروي الشاب كريم سلهب ما حصل معه يوم أمس الخميس، عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك".

ويتابع: "بما أن منزلي يقع الى جانب منزل أحد الوزارء، سمعت صراخ أحد العناصر الأمنية المولجة حماية منزل الوزير الذي أمرني بالوقوف فورا. ورأيت بعدها أحد الجنود يحضّر بندقيته ويتوجّه نحوي سائلا: "شو مخبّى تحت جاكيتك؟!" وفكرت في هذه اللحظات أنه من السهل تخيّل السندويشات المخبئة في سترتي في الظلام على أنها حزام ناسف".

يكمل سلهب سرد ما حصل معه فيقول: "نظرت اليه وقلت له "سندويشات شاورما". وبما أنه اعتقد أنني أمازحه، لم يغيّر تعابير وجهه وقال لي: "افتح جاكيتك على البطيء". وفي حين يسود جوّ من التوتر، فتحت سترتي لأكشف عن كيس "بربر".

بعدما زالت كل ملامح التوتر عن وجوهم قالوا لي: "شو باك مخبى الشندويشات بالجاكيت، رعبت الدني يا زلمي، روح خيي الله معك".

ويختم سلهب روايته بالقول: "لا تخبئ الشاورما داخل سترتك!!".