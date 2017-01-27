الرئيس عون يؤكد أن النسبية تسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات في كل الطوائف: موقفي من اقرار قانون للانتخاب ليس موجهاً ضد أي طائفة او مكوّن سياسي

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقبالاته اليوم في قصر بعبدا سعيه الدائم لضمان حقوق الطوائف المسيحية والاسلامية التي يشكل وجودها في لبنان مصدر غنى ونموذجًا يحتذى، مشددا على التزامه العمل من اجل المحافظة على فرادة لبنان التي تبرز خصوصاً في مجتمعه التعددي المتوازن.

وشدد الرئيس عون على أن موقفه بضرورة اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس بجديد، إذ سبق أن أكد عليه في خطاب القسم، وهو ليس موجهاً ضد أي طائفة او مكوّن سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية، وما طرحُه سابقاً لقانون اللقاء الارثوذكسي إلا لأنه يحقق عدالة التمثيل مئة في المئة، إضافة الى ان النسبية في القانون تسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات في كل الطوائف من دون تهميش او إقصاء أحد.

وقال الرئيس عون:" إذا كان لدى احد صيغة لقانون يحقق العدالة اكثر فليطرحها للنقاش الوطني".

بطريرك السريان الكاثوليك

وكان قصر بعبدا شهد سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية واقتصادية وثقافية.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس الثالث يونان، وتداول معه في عدد من المواضيع الراهنة.

وتحدث البطريرك اغناطيوس الثالث يونان بعد اللقاء، فقال: "سعدنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون، والتي نعتبرها دائماً مدعاة للفرح والاعتزاز لاسيما وأن فخامته يقوم بجولات لزيارة البلدان الشقيقة للتذكير بأهمية لبنان ورسالته في هذه المنطقة".

واضاف: "لقد هنأنا فخامة الرئيس على كلمته التي القاها لمناسبة لقائه السلك الدبلوماسي حيث اظهر أهمية دور لبنان ورسالته والمعاناة التي يعيشها بسبب الظروف المؤلمة المحيطة به وأزمة النزوح. وكذلك هنأنا رئيس الجمهورية على المساعي الحثيثة التي يبذلها لوضع قانون انتخاب يمثل جميع الفئات والطوائف بالشكل الصحيح. وقد ذكّرنا فخامة الرئيس بالوثيقة التي قدمناها له باسم صاحب القداسة البطريرك اغناطيوس افرام، بطريرك السريان الارثوذكس، وباسمي لتنال طائفتانا السريانيّتان، الارثوذكسية والكاثوليكية، حقهما في المجلس النيابي. وقدمنا الى فخامته أيضاً كتاب دعوة لحضور ورعاية احتفالنا السنوي الذي سيقام لمناسبة عيد مار افرام السرياني، شفيع كنيستنا، حيث سيكون حضور فخامته في الرابع من آذار في كاتدرائيتنا في الاشرفية-المتحف مدعاة سرور وافتخار ليس فقط لأولادنا في لبنان ولكن أيضاً لأخوتنا واخواتنا في البلاد الشقيقة الذين سيرون أن فخامته لا يمّيز بين أحد وهو مع جميع ابنائنا وبناتنا في احتفالاتهم السنوية".

سفير جنوب افريقيا

واستقبل الرئيس عون سفير جنوب افريقيا المعتمد في لبنان شون باينفلدت Shaun Byneveldt يرافقه قنصل جنوب افريقيا في كان وجيه البزري. وبعد اللقاء اوضح السفير باينفلدت أنه عرض مع الرئيس عون للعلاقات الثنائية بين لبنان وجنوب افريقيا والتي تشهد تطوراً متزايداً. كما تركز البحث على "مؤتمر الطاقات الاغترابية " الذي سوف يعقد الاسبوع المقبل في جوهانسبورغ برئاسة وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الذي سيزور عاصمة جنوب افريقيا لهذه الغاية كما ستكون له لقاءات مع عدد من المسؤولين فيها.

الوزير السابق محسن دلول

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق محسن دلول وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، كما تناول البحث حاجات منطقة البقاع.

توفيق دبوسي

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي على رأس وفد ضم مجلس ادارة الغرفة ورئيس مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي السيد اكرم عويضة ورؤساء جمعيات تجار طرابلس والشمال.

في بداية اللقاء، تحدث دبوسي، فاكد ان هدف الزيارة تعزيز ثقة الوفد بلبنان وبتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا تضامن الهيئات الاقتصادية اللبنانية وتطلعها الى عهد الرئيس عون بامل كبير. واذ شدد على ضرورة ان تنشط الدولة الادارة وتوفر الانظمة والقوانين وتخفف الاعباء من الضرائب والقيود على الحركة الاقتصادية، فإنه اعرب عن امله في ان تكون هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للاستثمار في طرابلس والشمال، لاسيما وان تبوءه لسدة الرئاسة اعطى ثقة كبيرة في لبنان والعالم العربي على حد سواء.

وتمنى دبوسي ان يعقد مؤتمر اقتصادي في منطقة طرابلس وتحديدا في معرض رشيد كرامي الدولي برعاية الرئيس عون الذي يمكن ان تصبح طرابلس بتوجيهاته ودعمه عاصمة لبنان الاقتصادية.

ورد الرئيس عون مؤكداً على اهمية الاقتصاد الحر، لافتاً الى أنه من أجل ازدهار القطاع الاقتصادي على الدولة ان تقوم بمجموعة خطوات ابرزها: توفير الامن والامان لتأمين البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد، واصلاح القوانين وتطويرها وفتح اسواق خارجية.

وقال الرئيس عون أن الزيارات التي قام بها وتلك التي سيقوم بها لاحقاً الى الخارج تهدف الى اعادة علاقات لبنان مع الدول العربية والاجنبية الى ما كانت عليه سابقاً وتحسينها. واشار الى أن التعليمات اعطيت للسفراء اللبنانيين في الخارج لتشجيع اي انتاج لبناني زراعي او صناعي.

واعتبر ان التسويق والانتاج والرأسمال هي عناصر من مسؤولية العاملين في القطاع الاقتصادي، متمنياً تقديم الاقتراحات المناسبة لوزارة الاقتصاد والتجارة في اطار التعاون بين الدولة والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية كافة.

واعرب الرئيس عون عن سعادته بعودة الحياة الطبيعية الى طرابلس بعد الاحداث المؤسفة التي حصلت سابقاً وادت الى تدهور امني واقتصادي عانت منه المدينة.

رابطة خريجي المعاهد البولسية

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام لجمعية المرسلين البولسيين الاب جورج خوام مع وفد من رابطة خريجي المعاهد البولسية في لبنان برئاسة القاضي منيف بركات الذي ألقى كلمة نقل فيها تهاني خريجي الرابطة لرئيس الجمهورية ووضع امكاناتهم بتصرفه، لافتاً الى أن عدد خريجي المعاهد البولسية في لبنان يناهز 6000 طالب منهم 1500 عضو في رابطة الخريجين.

ونوّه الرئيس عون بدور الرهبنة البولسية التي اعطت لبنان الكثير في ميادين العلم والثقافة وساهمت معاهدها في رفع المستوى التعليمي في المجتمع اللبناني، كما اشاد بالانتاج الفكري والادبي والثقافي للمطبعة البولسية، مركّزاً على دور الثقافة في بناء المجتمع.