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خاص: الرئيس عون يلوّح بالصّلاحيات والوزير باسيل يرسم خارطة طريق!

27
JANUARY
2017
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أمِل اللبنانيون بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية بتغيير حقيقي يطال ممارسة الشأن العام لصالح المواطن بتفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد وتطبيق القوانين واستحداث أخرى تراعي متطلبات العصر الحديث. ويبدو الإستحقاق الحاسم لهذا التغيير هو وضع قانون انتخابي جديد يُحقّق صحّة التمثيل ويؤمن الإستقرار المستدام من خلال اعتماد "النسبية المطلقة" وفق قناعة الرئيس أنّها النظام الأمثل للبنان.
 
 ومع ذلك، تحاول الطبقة السياسية بأغلبها إعلاء مصالحها في كلّ استحقاق بحجة ذرائع لا تنطلي على أحد وأهمّها تمديد المجلس النيابي سابقاً وإيضاع الوقت حالياً بهدف اعتماد قانون "الستين" الذي يُكرّس المحادل ويُدخل المواطن في إحباط جديد والمؤسسات دون نَفَس مختلف. وعليه، لوّح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باستخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل الإنتخابات قائلاً :"الفراغ على الستين" رافضاً المناورة الحاصلة بالقول "إنّ هذا البعض لا يعرفني... ومن موقعي كرئيس للجمهورية مؤتمن على الدستور لن أسمح بحصول ذلك". وقد جزم الرئيس بأن "ما ورد في خطاب القسم، إنما هو كلام تحت القسم، ومن يعتقد بأن بالإمكان التراجع عنه، يكون لا يعرف معنى أن الخطاب اسمه خطاب القسم".
 
وفي ظّل إصرار رئيس الجمهورية على تصحيح اعوجاج الحكم وإيقاف التكاذب على اللبنانيين، يبدو أن وضع قانون انتخابي جديد بحكم المحقّق في ظلّ التلويح بإشهار الصّلاحيات. ولا يُخطىء أحد في التقدير أنّ الرئيس عون قابل للمساومة على مصالح الشعب الحيوية. فرسم وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في تلاوة الورقة السياسية بعد اجتماع المجلس الوطني "خارطة طريق" قائلاً: "ان وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية هو تصحيح ميثاقي فقد أصبح على رأس الجمهورية من هو الأكثر تمثيلاً مسيحياً ووطنياً. واستكمل التصحيح في الحكومة من خلال التوازن في تسمية القوى لوزرائها، على أن يتم استكمال هذا التصحيح على وجه أفضل في المراحل اللاحقة، ويكون التصحيح الأكبر في مجلس النواب عبر قانون انتخاب ميثاقي، ويكون في الادارة والاقتصاد وفي كل الشؤون الكيانية من أرض وجنسية وهوية وثقافة".
 
وقد حدّد الوزير جبران باسيل ورئيس التيار الوطني الحرّ دور التيار في المرحلة المقبلة بأننا أصبحنا ""تيار الجمهورية" وخطاب القسم هو برنامجنا. هذا لا يعني اننا موالاة، بل سنبقى نعارض كل فساد أو خطأ، ولكن ندعم رئيس الجمهورية والحكومة الممثلين فيها كي نحقق التغيير والاصلاح المنشودين". وبذلك، يكون الدستور والصلاحيات والشعب والتيار بتصرّف الرئيس... فلا تجربوا!
علا بطرس ,
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