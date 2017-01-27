الثلوج ستلامس الـ500 متراً.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

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يسيطر حاليا منخفض جوي مصحوب بكتل باردة جدا على الحوض الشرقي للمتوسط ويتأثر به لبنان لغاية مساء الغد السبت.

أما طقس اليوم والايام المقبلة فعلى الشكل التالي:

اليوم الجمعة: طقس غير مستقر وعاصف مع امطار غزيرة احيانا وتدن اضافي بدرجات الحرارة فيما تتساقط الثلوج نهارا على ١٠٠٠م الى ١١٠٠م ثم يتدنى تساقطها تدريجيا ليطال الـ ٨٠٠م عصرا ثم ٦٠٠م ليلا مع تحول المنخفض الى مثلج ليل الجمعة -السبت. تحذير من سلوك الطرقات الجبلية ليلاً فوق ال ٨٠٠م. درجات الحرارة ساحلا من ٣ الى ١٠.

السبت: تشتد البرودة ويستمر الطقس غير مستقر مع أمطار متفرقة خاصة في القسم الاول من النهار على أن تنحسر تدريجيا بدءا من بعد الظهر ويتحول الطقس الى مستقر ليلا، فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ٥٠٠م - ٦٠٠م مع الافضلية للمناطق الشمالية، وتسيطر موجة جليد ليلا وفجر الاحد بدءا من ٥٠٠م الى ٦٠٠م . تحذير من سلوك الطرقات الجبلية. درجات الحرارة ساحلا من ٣ الى ١٢.

الاحد: يعود الاستقرار الجوي مع بقاء الحرارة باردة جدا بسبب الرياح الشمالية القطبية يتكون الجليد على الجبال فجرا ومساء بين ٥٠٠م و ٧٠٠م.