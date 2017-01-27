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خاص: هذا هو القانون الذي يعمل عليه في الكواليس

27
JANUARY
2017
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تتكثف اللقاءات المعلنة والبعيدة من الاعلام وهدفها اقرار قانون انتخاب جديد. وتنشط المشاورات القائمة على البحث الجدي، في سباق مع الوقت والمهل، للذهاب الى ساحة النجمة، والخروج من تحت قبة البرلمان، بالبشرى السارة للبنانيين: اصبح بامكانكم اختيار ممثليكم.
 
فالعمل الجاري لا يسعى الى اي قانون، يعيد تكرار التجارب السابقة، ويبقي المعادلة نفسها القائمة على اللااستقرار المؤسساتي وتغييب امكانية المحاسبة الفعلية. والقانون، اي قانون، يجب ان يترافق مع رزمة اصلاحات، تتخطى النظام النسبي والاكثري، لتوحد المعايير في التقسيمات، وتبعد شر المال السياسي، والطغيان العددي، والضغط بمختلف اشكاله وانواعه على الناخبين. فتتأمن بذلك حرية القرار والاختيار لدى المقترع، ليختار من يراه مناسبا، وينتقل بعد الانتخابات الى مراقبته ومحاسبته ان اخطأ.
 
واذا كان المسيحيون قد شكوا على مدى اكثر من عقدين، منذ الطائف، من الاقصاء والتهميش، فالاكيد، انهم لن يقبلوا اليوم باقصاء او تهميش احد، انطلاقا من انه من المفترض ان يكون الجميع قد تعلموا من تجارب الماضي واخطائهم، لينتقلوا الى ممارسة ما يؤمن مصلحة الجميع، في سياق تأمين المصلحة الوطنية.
 
من هنا، وان كانت المباحثات جارية في البيت المسيحي، فهي لا تهدف الى قانون انتخاب على قياس المسيحيين، بل الى خلق ارضية مشتركة للانطلاق بها نحو الآخرين، وهو ما حصل بين التيار والقوات، ويتعمم اليوم مع الكتائب.
 
ومن المعروف ان اقرار اي قانون يحتاج اصلا الى توافق واسع، يتخطى  الطوائف والكتل، ليؤمن اكثرية حاسمة في المجلس النيابي، تحوله من مشروع الى قانون يعتمد في الانتخابات المقبلة.
 
ما هو القانون الجديد اذا؟ هو القانون الذي يمثل الجميع بحسب احجامهم، فلا يبعد من له التمثيل الوازن، ولا يعوم من لا تمثيل له.هو القانون الذي يصح ان يوصف بالعادل، ليشكل منطلقا لعدالة مؤسساتية، في المرحلة المقبلة. واذا توافرت الارادة، يمكن اقراره غدا.
كبريال مراد,
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