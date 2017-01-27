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الهدف قانون جديد لا تسجيل مواقف.. كنعان: سعي للحسم بما يمثّل الجميع بحسب احجامهم

27
JANUARY
2017
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أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ان كل شيء ممكن لجهة الوصول الى قانون انتخاب جديد، وهناك اكثر من صيغة يتم التداول بها، وقد سجّل تقارب في وجهات النظر بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي خلال اللقاء الذي عقد امس في معراب، والحوار يستكمل مع الجميع، والمهم ان نجمع اكبر عدد ممكن من الكتل والأحزاب حول صيغة قانون الانتخاب، فالهدف الوصول الى قانون لا تسجيل مواقف".


وقال كنعان في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" 100،3 و100،5"الاتفاق حاصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول قانون الانتخاب، وقد جرى اكثر من لقاء مع الكتائب، وهناك سعي لحسم الموضوع في منتصف شباط، خصوصاً ان المهل داهمة ولا مجال لاخذ الراحة في الكلام والبحث".


ورداً على سؤال أشار كنعان الى أن "هناك صيغاً متقدمة اكثر من غيرها كطرح مختلط معدّل، وهناك تفاوض جدّي حصل، أدى الى هيكلية جديدة للقانون، تأخذ في الاعتبار المعيار الواحد، وتقسيم الدوائر المعدّلة، والهدف تمثيل الجميع وعدم تهميش او اقصاء احد، كما حصل مع المسيحيين على مدى 27 عاماً، فنحن نريد تمثيل الجميع، بحسب احجامهم، ووفق مناصفة فعلية، لا بما يثبت الخلل ويمدد الواقع الراهن".

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