عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الثاني 2017

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الأخبار

البحرين

الانفجار يقترب

عون: لن أخرق خطاب القسم

البناء

دعوة ترامب للمنطقة الآمنة تثير تساؤلات... وتتحوّل للدراسة

فصائل «أستانة» تلجأ للجيش والأكراد... والنصرة وأحرار الشام للحرب

رباعي بعبدا: قانون الانتخاب بين 4 صيغ يتقدّمها قانون الميقاتي معدلا

الجمهورية

بعبدا: لا أحد يبتزّنا

الديار

حسم شبه نهائي لاسم قائد الجيش الجديد...

القلق من «الارهاب» يسرّع التعيينات العسكرية

المستقبل

أنقرة والدوحة ترحّبان بإقامة «مناطق آمنة» في سوريا

المسودة الروسية للدستور السوري تتيح للبرلمان «تنحية الرئيس»

اللواء

قانون الإنتخاب يكشف الصلاحيات ويهدّد الإستقرار

L'Orient-Le Jour

La mise en demeure de Aoun, une incitation plus qu’une menace

The Daily Star

Berri lauds Aoun’s firm position on vote law