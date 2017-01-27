أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الثاني 2017

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خفايا - البناء

خففت مصادر دبلوماسية غربية من الإعلان الأميركي عن طلب الرئيس الجديد إقامة منطقة آمنة في سورية، موضحة أنّ القرار هو الطلب لوزارتي الخارجية والدفاع دراسة الفكرة ومتطلباتها وأكلافها وتبعاتها، ليتخذ الرئيس القرار على ضوء ذلك، مذكرة بأنّ ذلك سبق وحدث في عهد الرئيس باراك أوباما وقدم الجنرال مارتن ديمبسي شرحاً عن الأكلاف أمام الكونغرس، وتمّ صرف النظر لتفادي الأعباء المالية والعسكرية وحجم التورّط الذي يتسبّب به.

أسرار - الجمهورية

عاد سفير دولة كبرى من بلاده الى بيروت بمعلومات تفيد بأن الوضع الأمني يحتاج الى مزيد من المراقبة في المرحلة الحالية.

كشف دبلوماسي بارز ان وساطة اقليمية انطلقت بالتزامن مع بدء عهد الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب.

عُقد لقاء بين شخصيّتين سياسيّتين اتُفق خلاله على عدم التحرّك حالياً بانتظار ما ستُستفر عنه المحادثات حول وضع قانون إنتخابي جديد.