عن قانون الإنتخاب: لنصغِ إلى النظام

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شربل الجميّل-

منذ بعد ظهر الإثنين ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦، قُطع الشوط الأكبر من مسيرة استعادة الحقوق، لا بل أمكن القول أن زمن المزح السّمِج قد ولّى. إنقضت مجالس السوء والبهتان: لن تجلب ١٣٪‏ بعد اليوم برلماناً شبحاً، لن تنتج قوانين الإحتلال مسخاً تمثيلياً فصاعداً، إنه زمن العدل والإنصاف.

لنتحلَّ بالواقعية الميثاقية قليلاً. في وطن الطوائفية السياسية، الطوائفية الإنتخابية طرف خيط الحلّ. لمن ينظر من بعيد على الدستور اللبناني، يراه عصرياً ومرناً إلى حين أن تلفته عبارة "إلغاء الطائفية السياسية"، يخوض في التعمّق البحثي بأغوار الأعراف الدستورية ليكتشف التوزيع الطائفي لكلّ وظيفة رسمية، فتراوده التساؤلات. كُتب الكثير من المطوّلات عن إلغاء الطائفية السياسية عن تجاهلها وتخطّيها واجتثاثها، ووصل الأمر إلى امتطاء الغاء الطائفية حجة من طرف لبناني لشن حرب واحتضان سلاح خارجي، فكانت النتيجة حرب طائفية لمحو الطائفية..هكذا تكون طرقات الجحيم معبّدة بالنوايا الحسنة.

بعد خمسة وعشرين عاماً على انطلاق أول مجلس نيابي في زمن الطائف، فعبوراً عبر كل هذه السنين، لم ينل الشعب اللبناني ما يستحق من التمثيل والتوكيل، وبخاصة المسيحيين. في وطن يتخرّج كلّ شيء فيه من البرلمان: من رئيس الجمهورية فالحكومة فالجسم القضائي، من الحيوي أن يكون التمثيل على أتم وجه. جرياً على ذلك، وبما أن النظام الإنتخابي في لبنان هو طائفي ويوزّع المقاعد في الدوائر الجغرافية بحسب القاعدة المذهبية، على المفتاح أن يناسب الغال، ويكون القانون الإنتخابي على القاعدة الطائفية، وهو المسلّم به.

أما والحال هذه، آن أوان الخروج من المعادلات الخاطئة والإقلاع عن سياسة النعامة. بذور الفساد تُذرّ بين سطور القوانين الإنتخابية المجحفة، تلك التي تُطرّز على قياسات زعاماتية ضيقة الأفق دأبها الشعارات الفارهة الفارغة، ويطبعها ندرة وفائها في ما تعد به. بعد تثبيت القاعدة الإنتخابية للقانون الإنتخابي، ينبغي تحديد الصيغة التي على أساسها يجدر احتساب الأصوات، وهي التي تلبّي أماني الناخبين التوكيلية إلى الحد الأقصى. إنها النسبية. ليس هناك أكثر ما يؤمن العدالة التمثيلية كالقانون الذي يعطي من ينال الحصة الأصغر من الأصوات حصة تمثيلية بحسب نسبة أصواته الأقلوية.

الميثاقية، المناصفة والنسبية. ثلاث كلمات دوّت في خطاب قسم رجل إن نوى حقق. الإنصاف التمثيلي للطوائف في مجلس النواب هو منبع الإصلاح؛ فلا يمكن الوصول إلى مرحلة يتحقق فيها إلغاء الطائفية السياسية وصولاً إلى العلمنة الشاملة، دون أن تكون الطوائف على خطّ سويّ باتجاه النهاية السعيدة تلك.

الطائفية السياسية إدارتها سهلة، أما الجشع والقضم من حصص الطوائف الأخرى فهو الذي يصعب كبح جماحه، ويؤجج الصراع ويسعر انعدام الثقة. فؤاد شهاب فعلها وأدارها حتى شفير الكمال، فحقق في دولة شامخة فخورة بأبنائها وأديانها. هكذا نصتت الشهابية إلى النظام بعدما استخلصت دروس أحداث ال ٥٨. أما طبقة التسعينيات السياسية، فأعرضت عمداً عن دروس الحرب، وهي التي عفت عن نفسها فيها. أما اليوم، فعلى رأس الأمة قائد حفظ الصيغة بتجليّاتها وتحدياتها حتى الجذور، وسيفي بوعد القانون العادل المنبثق من صلب النظام،ومن طموحات وأماني شعبه العظيم. ليصغِ المترددون إلى النظام. ليكونوا في السكوت.