برّي: اؤيد كلام الرئيس عون.. و الفراغ لن نصل إليه أبداً

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كتب نقولا ناصيف في "الأخبار" :

... لاقى رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية في ما قاله الاربعاء. لم يتصل به كي يتحدثا في الموقف «الصدمة»، ولم يرَ بري حتى حاجة الى تفسير مستفيض لما قاله الرئيس: «أؤيد ما قاله واعتبره صدمة ايجابية، وليس كما يحاول البعض الايحاء بأنه يلوح بالفراغ. لسنا ذاهبين الى فراغ، ولن يكون ثمة فراغ لأن احداً لا يريده. تأكدوا. هذا ما لن نصل اليه ابداً».



يضيف: «ما قاله الرئيس عون يقع في باب التشجيع والحض على الذهاب الى قانون جديد للانتخاب. الوقت لم يفت بعد لوضعه. كما سبق وقلت عندما نتفق على قانون جديد لا تعود المهل المقيدة ذات اهمية، لأننا نستطيع ان نورد في المادة الاخيرة من القانون تعليق المهل بتمديد تقني للولاية ريثما تتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون، والذهاب الى الانتخابات على اساسه. القانون الجديد شرط التمديد التقني. لذلك ليس للوقت اهمية اذا عكفنا على وضعه. قلت ذلك من قبل وقاله رئيس الجمهورية البارحة. على كل حال ارفق الرئيس عون كلامه في مجلس الوزراء بدعوة الوزراء الذين اجتمعوا على الاثر الى ان يسارعوا الى الاتفاق على قانون جديد. لن يكون ثمة تمديد للمجلس، وانا والرئيس متفقان على ذلك، والافرقاء جميعاً يريدون اجراء الانتخابات».



يقول بري ان فريق العمل الرباعي الذي عقد اجتماعاً اول في قصر بعبدا امس، وضم ممثلي امل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، مصطحباً كلا منهم خبيراً في الشأن الانتخابي، سيجتمع مجدداً اليوم. على ان رئيس المجلس لم يجد في غياب ممثلين للحزب التقدمي الاشتركي والقوات اللبنانية وسواهما اقصاء، وكشف ان اتصالات اجراها بالنائب وليد جنبلاط لإخطاره بفحوى المناقشات، ناهيك بتأكيده ان موقف حركة امل في اجتماعات الفريق الرباعي هو نفسه الموقف المتفق عليه مع جنبلاط.



يضيف ان الملف اضحى الآن بين ايدي حكومة الحريري: «منذ فترة وانا اكرر ان ليس لدى مجلس النواب ما يفعله حيال قانون الانتخاب بعدما اشبع الاقتراحات التي عنده نقاشاً وخلافات. الموضوع الآن لدى الحكومة التي تعهدت في بيانها الوزاري وضع قانون جديد للانتخاب. من البارحة اصبحت مناقشة القانون عندها، والافرقاء الاربعة الذين اجتمعوا في قصر بعبدا يمثلون الحكومة اكثر منهم يمثلون المجلس. لذلك عليهم الاتفاق على هذا القانون، وانا سأكون في انتظاره في المجلس. ما ان يصل اليّ نباشر درسه واقراره بسرعة».



يضيف: «قلت دائماً ان لا قانون انتخاب بلا توافق. اذا تفاهم الافرقاء الاربعة وطبعا الآخرون الذين لم يشاركوا في اجتماع قصر بعبدا وتوصلنا، بتوافق سياسي، الى مسودة قانون انتخاب، لن يكون الوقت عاملاً ضاغطاً علينا في مجلس النواب، نقرّه ونذهب الى الانتخابات فوراً. اذا اقتضى الامر تمديداً تقنياً لوقت قصير يلحظه كما قلت قبلاً القانون الجديد للانتخاب بالذات. نحن ذاهبون حتماً الى الانتخابات».