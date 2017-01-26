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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





PERLA وصلت درجات الحرارة الى تدن والثلوج تلامس السبعمائة متر ليل غد أما الليلة فالامطار غزيرة وارتفاع موج البحر أكثر من ستة امتار.



وكانت طائرة للخطوط الجوية اللبنانية تعذر اقلاعها من مطار اسطنبول الى بيروت بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة.



وبعيدا عن العاصفة هذه سجل ما يلي:



- اعلان الجيش عن اعتراف محاول تفجير الكوستا عمر عاصي بإرتباطه بداعش.

- اعلان نقيب المحررين الياس عون ان الصحافي شارل ايوب ممنوع من مغادرة دبي.

- اعلان رئيس المجلس النيابي عن جلسة مساءلة للحكومة في السابع من شباط.

- انهماك المراجع بمحادثات اوروبية مع موغريني عن بيروت.

- سفر الرئيس الحريري الى باريس في زيارة لبضعة ايام.

- تأكيد رئيس الجمهورية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون يحقق التوازن.

- تشديد اللقاء الديمقراطي والدكتور سمير جعجع على عدم تهميش اي فريق في قانون الانتخاب.

- اعلان وزير الطاقة عن انطلاق مرحلة تقديم العروض للتنقيب عن النفط في خمس بلوكات بحرية.



خارج كل هذه الأمور الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهتم بإقامة مناطقة آمنة في سوريا وروسيا تنبه.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



قانون الانتخابات النيابية على صفيح ساخن.



هذا ما تظهره الاجتماعات المتعددة والتي ستتلاحق في الايام المقبلة بحثا عن قانون يحققق التوازن ولا يقصي احدا وفق ما سمعت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيديريكا موغريني من رئيس الجمهورية ميشال عون.



وفي تجليات الاجتماعات المتلاحقة، اجتماع في معراب بين وفد من اللقاء الديمقراطي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اكد ان الاجتماعات ستستمر من اجل التوصل للتفاهم على القانون الأفضل؛ لافتا الى انه لا يمكن الاستمرار بقانون الستين، وكذلك فانه لا يمكننا اقرار قانون الانتخابات بمعزل عن أحد.



وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وفي تغريدة عبر التويتر اكد أنه من غير المنطقي القول: إما النسبية أو الفراغ فهناك عدة إحتمالات غير هذه النظرة الأحادية مؤكدا أن الحوار هو الحل بدل الإقصاء.



اقليميا، اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، نيته إنشاء مناطق آمنة في سوريا، اثار ردود فعل تراوحت بين تحفظ الكرملين الروسي وتأييد تركيا.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



ورشة تشريعية تطبق شعار رئيس المجلس للعمل النيابي المنتج والمستفيد من التشريعات مواطن ترقب طويلا سير المؤسسات بعد قحط سياسي امتد على مساحة سنتين ونصف السنة.



المجلس سيسائل الحكومة في جلسة حددها الرئيس نبيه بري في 7 من الشهر المقبل تشريع ومحاسبة ومراقبة اما الترقب فلا يزال قائما لرصد حراك سياسي ناشط على نية انتاج قانون انتخابي جديد ليس مقبول المراوحة على الستين ولا الهروب من النسبية في صيغتها يكمن خلاص لبنان لا أكثر ولا اقل ولما الخوف من النسبية او الهروب من قانون عادل.



النسبية لا تلغي احدا ولبنان لا يكون مكوناته تلك معادلة ثبتها الدستور بشراكة وطنية في وطن نهائي لجميع ابنائه والنسبية تاتي حتما لتعزز تلك الشراكة ضغوط رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لاقرار قانون جديد رافقه حراك في كل الاتجاهات ويفترض ان تحمل الايام المقبلة جديدا يضع النقاط على حروف الصيغة القانونية الجديدية معلومات صحفية روجه اليوم لقانون يقسم لبنان الى 7 دوائر اصبح على طاولة بعبدا لكن الدوائر لا زالت تدور في طروحات عدة ستبحثها الكتل السياسية منها ما يقوم على اساس الاكثري ومنها على اساس النسبي وبينهما مختلط وتأهيلي.



في جديد قضية انتحاري الكوستا احالت المخابرات على القضاء المختص عمر حسن العاصي الذي اعترف بكافة تفاصيل العملية الارهابية منذ مبايعته لتنظيم داعش الارهابي حتى تلقيه الامر من التنظيم المذكور في الرقة ولغاية وصوله الى الهدف لتنفيذ العملية الانتحارية.



خارجيا جاءت تعليمات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول مناطق امنة في سوريا تطرح علامات استفهام هل يريد ترامب فقط اعادة النازحين وتخفيف أعبائهم المالية والامنية عن كاهل الدول الغربية؟ ترامب لا يريد أن يدفع فلسا واحد على النازحين بل الزام الدول الخليجية بالمصاريف وزكزكة الاتراك بالكرد وحشر الارهابيين في شرق سوري سيشهد مزيدا من عمليات تصفية المجموعات، التصفية بين النصرة وأخواتها قائمة سباق بين الجبهة وداعش على استمالة المقاتلين الرافضين للمفاوضات بينما تمضي روسيا قدما في الطروحات لاخراج الواقع السوري من أزمة تمتد من 6 سنوات ولا تزال رغم أن المعادلة أصبحت لصالح الدولة في ظل تفكك أعدائها وأخصامها.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الكلام الحاسم الذي أطلقه الرئيس ميشال عون في مجلس الوزراء أمس في شأن تفضيله الفراغ على قانون الستين أو التمديد للبرلمان أخذه البعض بحرفيته المسطحة مستهجنا أن يبشر رئيس للجمهورية بالفراغ. لكن مقصد هذا الكلام وصل الى من يعنيهم الامر، وأطلق خارطة طريق برزنامة تنتهي أوراقها منتصف شباط كحد أقصى لاستيلاد قانون انتخابي جديد.



هذه الجدية لقيت ترجماتها في توافق ليلي أمس في معراب بين رئيس القوات ورئيس التيار كرسا بموجبه هذا التاريخ.



الصدى الثاني للكلام الرئاسي تردد في احدى قاعات القصر في لقاء وزاري حزبي رباعي سيتوسع بما يقوي النار تحت طبخة قانون انتخاب جديد، ولمزيد من إلزام الذات، جزم الرئيس عون أمام ممثلة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن الانتخابات حاصلة في موعدها ووفق قانون جديد.



في السياق، سمع وفد اللقاء الديموقراطي في معراب حرصا على عدم تهميش اي طرف بدءا من المكون الدرزي انطلاقا من توفر مساحات واسعة صالحة للعمل بين المحظورين، قانون الستين المشؤوم والنسبية المطلقة القاتلة.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



حمل وليد جنبلاط رعبه الانتخابي وأودعه لدى سيد معراب الذي يمتلك حاسة تبديد الخوف وزرع الطمأنية في النفوس السياسية وعلى علوِ الجبل فالزعيم الاشتراكي لن يكون اشتراكيا في حصة الدروز ولا مساهما في شراكة النسبية التي صارت عدوه الأول اليوم فيما موقعه الذي كان ينتصف الوسط خسر بيضة قبانه ما دفعه إلى الهجوم على خيارات رئيس الجمهورية بين الفراغ والنسبية واعتبارها نظرة أحادية لكن ماذا يسمي جنبلاط انتزاعه المكاسب الانتخابية منذ التسعينيات حتى اليوم ببركة قانون غازي كنعان؟ أوليست أحادية؟ وماذا عن عدم الاعتراف بشريك في الجبل كوهاب وأرسلان والداود أليس ذلك أحادية؟ فجنبلاط واحد أحد داخل طائفة الموحدين.."وان مان وان فوت" مع صوت تفضيلي لأوسكار المحظي بمقاعد مريحة.. والبقية لا اعتراف بها .. من يشاركه ماليا يدخل السجن ومن يشاركه سياسيا لا يدخل جنة الحكم .. وعلى هذا المشهد رسم وئام وهاب جملة مختصرة يقول فيها "حاج نفاق يا شباب". لكن هذا النفاق يتمدد الى أنفاق سياسية أخرى تأخذ من القانون الانتخابي رهينة وتلغي إرادة الناس بعدما قمعت إرادة الحراك. هي حرب توزع أدوراها .. فجنبلاط يقاتل للحفاظ على مكاسب ورثها كنعانيا والرئيس نبيه بري يخوض الجهاد الأكبر في سبيل رئاسة المجلس .. حيث إن أي فراغ نيابي سوف يعني فراغا في الرأس النيابي ويضع الرئاسة الثانية في عين العاصفة للمرة الأولى منذ خمس وعشرين سنة حكم. وأمام تمسك الأطراف بمواقفها يبدو رئيس الجمهورية أكثر تشددا .. ونحو الفراغ تسير خطواته الحازمة التي بدأت بإسقاط بند هيئة الإشراف لا بل رفض البحث فيه بعدما أجرى رئيس الحكومة مناورة استطلاعية ودفع وزير الداخلية نحو اختبار النيات لأن الحريري لم يكن على استعداد لإجراء عملية استفزاز للعهد والصورة على ما تتقدم تتلخص في معركة سوف تنتهي بانتهاء صلاحية مجلس النواب .. أما كل المخاوف وتبديدها والعزف على القوانيين فلم تعد ذات جدوى في المرحلة المقبلة. على القلقِ السوري برز اليوم أول تبديد بالنأي بالنفس في العلاقة مع سوريا إذ جرى تسليم قاتل سوري للسلطات اللبنانية بموجب طلب استراداد في إجراء قال فيه وزير الخارجية جبران باسيل "لازم نعمل أكتر بكتير من هيك" والأكثر بكثير قام به الرئيس الاميركي دونالد ترامب في إجراء سيفضي إلى مناطق آمنة في سوريا تجنب المدنيين خطر القتال لتتفرغ للإرهابيين في أماكن أخرى وهي خطوة رحبت بها دولة قطر وطلبت تركيا دراستها في وقت بدأت نتائج مؤتمر أستانة بوقف إطلاق النار تعطي مفعولها على صعيد إطلاقِ النارِ بين الفصائل المسلحة نفسها الترحيب القطري بقرار المناطق الأمنة الأميركي يوازيه تقارب خليجي إيراني في أحرفه الأولى بدأته دولة الكويت بزيارة وزير خارجيتها الشيخ صباح خالد الصباح لطهران ضمن دور فاعل أدته الكويت تاريخيا على صعيد رأب الصدعِ العربي وزيارة الوزير الكويتي تأتي تنفيذا لقرار قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في البحرين وكلفت دولة الكويت إجراء حوار مع إيران.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



زوبعة في فنجان انتهت بأن المعالجة تكون على فنجان قهوة، هكذا نقشت مع العقل والمنطق بعدما عادت الامور الى حجمها الطبيعي ليتبين ان ما اثير لم يكن رمانة Take out me بل قلوب ملآنة من نجاح برنامج كسر كل الارقام واطاح كل سقوف التوقعات. اخرجت القلوب الملآنة ما تخبئه من رعب من النجاح، فحاولت استنفار الرأي العام والوزارة المعنية التي بشرنا حامل حقيبتها مشكورا انه سيعمل على الغائها، كما حاولت استنفار المجلس الوطني للاعلام الذي يشكو من دوره الاستشاري المنزوع الصلاحية، لكن المحاولات اليائسة لايجاد بيئة حاضنة للانقضاض على البرنامج باءت بالفشل فانتهت الزوبعة في فنجان على فنجان قهوة، نقشت مع الاعلام بإبراز ان العاصفة التي هبت لم يكن من لزوم لها، فهي ان حققت شيئا فهو انها حرفت الانظار ولو لحين عن ملفات تخدش السلامة العامة وتخدش الخزينة العامة وتخدش البيئة العامة وتخدش الديمقراطية. سموم الكوستا برافا ومصب نهر الغدير اكثر خطرا من جرأة برنامج تلفزيوني، المناقصات المشبوهة والموصوفة بعيوب نفخ الاسعار اكثر خطرا من جدل عقيم حول سقف الحريات والهاء الرأي العام بمشاريع قوانين انتخابية، حينا على الاكثري وحينا اخر على النسبي واحيانا على المختلط بين الاكثري والنسبي، واحيانا على التأهيل على القضاء، اكثر خطرا من برنامج ذنبه الوحيد انه يقدم مادة ترفيهية للمشاهد تنسيه ولو لفترة قصيرة كوابيس بالجملة. كان المطلوب مساءلة الاعلام، لم يتحقق الهدف، بل ان ما تحقق هو مساءلة الحكومة في السابع من شباط المقبل، صحيح انها في القصر من مبارح العصر، لكن ثقافة المساءلة يجب ان تعود بعدما كاد ان ينسى اللبنانيون هذا التقليد، بالمناسبة اليس ما يخدش الديمقراطية حتى العظم، ان اخر مساءلة من مجلس النواب لحكومة تمت في تشرين الاول من العام 2012؟ يمكنكم ان تتصوروا حجم التلكؤ والاهمال حين تكون المسافة الزمنية بين مساءلة ومساءلة خمسة اعوام، هذا وحده يحتاج الى مساءلة.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين، يحقق التوازن ولا يقصي أحدا..



موقف باقصى درجات الوضوح، جدده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اطاح بالامس بفكرة التمديد، وجدد اليوم الوعد بقانون جديد..



وفيما كان مجلس النواب يناقش قوانين في جلسة تشريعية، كانت المشاورات والزيارات متواصلة بحثا عن صيغ تشرع الامال على قانون انتخابي يراعي تطلعات اللبنانيين وهواجس السياسيين..



وقد علمت المنار ان الوزيرين علي خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري سيعاودون اللقاء غدا استكمالا لنقاشات الامس في بعبدا، ليكون البحث تفصيليا في الصيغ المتاحة مع التركيز على صيغة التاهيل على مستوى القضاء والنسبي في المحافظة..



وفي الاقليم عدوان صهيوني جديد تمثل بقرارات استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة، مصحوبة باخطارات لأهالي بلدة سوسيا الواقعة جنوب الخليل قبل البدء بعملية هدمها لبناء مستوطنات.



اما اولى اطلالات ترامب الى المنطقة فبنظرية المنطقة الآمنة في سوريا والدول المجاورة تكون مواقع ينتظر فيها اللاجئون السوريون توطينهم الدائم او إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، كما جاء في مسودة وثيقة أمر تنفيذي مسربة، أعدها البيت الابيض وتنتظر توقيع ترامب..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



ارسى كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء امس المعادلة الاتية: اما قانون جديد للانتخاب او الفراغ في مواجهة المعادلة التي يسوق لها البعض: اما الستين او التمديد. عندما يعلن الرئيس عون هذا الموقف فهذا يعني ان لا عودة عنه وانه ليس للمناورة او لاستدراج العروض او للاستعراض. لا مكان في العهد الجديد لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا مشكلة في التعامل مع الفراغ الذي يبقى افضل من مجلس نيابي ممدد له وأقل وطأة من مجلس منتخب على اساس الستين يعيد انتاج الاجحاف ويطيل امد الغبن ويمدد في عمر الاحباط. المطلوب قانون انتخاب يطوي صفحة المظلومية ويبدد غيوم الانتقائية وينهي زمن الوصاية والولاية على حرية القرار والاختيار. الرئاسة ملئت والحكومة شكلت والانتخابات النيابية تنتظر القانون ولا انتخابات من دون قانون وللرئاسة كل الصلاحيات الدستورية لترجمة وتجسيد هذا الموقف وفاء بالقسم وضنا بالعهد والتزاما بالوعد الذي قطعه الرئيس امام الله ولبنان واللبنانيين. هذا الوعد الذي يترجمه العهد تباعا بسيادة الدولة والقانون. جريمة قتل مجيد الهاشم لن تمر دون عقاب والقاتل لن يفلت من القصاص. الدولة اللبنانية طلبت والدولة السورية تجاوبت والمجرم قريبا سيسلم الى لبنان وتجري عليه احكام العدالة اللبنانية.