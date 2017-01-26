اجتماع المجلس الوطني في "التيار الوطني الحر": إقرار الورقة السياسية للمرحلة المقبلة

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عقد المجلس الوطني في "التيار الوطني الحر" اجتماعه الأول لهذه السنة برئاسة رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل في مركز المؤتمرات والاجتماعات في سنتر "طيار" في سن الفيل.

حضر الاجتماع نائب الرئيس، الوزراء بيار رفول ويعقوب الصراف وسيزار أبي خليل ورائد خوري وطارق الخطيب، النواب ابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون أبي رميا ونبيل نقولا وحكمت ديب وجيلبرت زوين وناجي غاريوس وعباس هاشم وأمل أبو زيد وفادي الأعور، الوزراء والنواب السابقون، أعضاء المجلس السياسي، منسقو الأقضية، أعضاء المجلس التنفيذي، الرقابة المالية، أعضاء المجلس التحكيمي وأمانة السر.

تم نقاش جدول أعمال المجلس الوطني الذي تضمّن مناقشة أفكار واردة، إقرار الورقة السياسية لـ"التيار"، تعديلات على النظام الداخلي. ثم عرضت سياسات داخلية ابرزها تحويل "التيار" الى ماكينة انتخابية، بند الخدمات، وبند الاستشاريين.

كما حدد موعد المجلس الوطني المقبل في 12 آذار 2017.

ختاماً تلا الوزير باسيل الورقة السياسية، وتضمنت الآتي:

1 – مقدمة

العماد ميشال عون أصبح رئيس الجمهورية، أي أننا أصبحنا "تيار الجمهورية" وخطاب القسم هو برنامجنا. هذا لا يعني اننا موالاة، بل سنبقى نعارض كل فساد أو خطأ، ولكن ندعم رئيس الجمهورية والحكومة الممثلين فيها كي نحقق التغيير والاصلاح المنشودين.

ان وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية هو تصحيح ميثاقي فقد أصبح على رأس الجمهورية من هو الأكثر تمثيلاً مسيحياً ووطنياً. واستكمل التصحيح في الحكومة من خلال التوازن في تسمية القوى لوزرائها، على أن يتم استكمال هذا التصحيح على وجه أفضل في المراحل اللاحقة، ويكون التصحيح الأكبر في مجلس النواب عبر قانون انتخاب ميثاقي، ويكون في الادارة والاقتصاد وفي كل الشؤون الكيانية من أرض وجنسية وهوية وثقافة. وهكذا نكون بدأنا مرحلة عودة الميثاق. كما ان هناك فرصة حقيقية وجدية لمكافحة الفساد يجب استثمارها وتحقيق الاصلاح وفرصة للنهوض الاقتصادي وتحقيق الازدهار وتلبية حاجات الناس المعيشية.

2- الهدف الأول

أولوية "التيار" المطلقة اليوم هي الفوز بالانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل لتكون لدينا الأكثرية التي تسمح لنا تحقيق برامجنا الميثاقية والاصلاحية بهدف بناء الدولة. وعلى "التيار" أن يتحول الى ماكينة انتخابية بحسب الآليات المعتمدة، ويجب أن يكون لدينا أكبر عدد مرشحين على قاعدة أن الأولوية في الترشيح هي للمنتسب لـ"التيار"، يأتي بعده الصديق، وبعده الحليف بحسب موجبات التحالفات الانتخابية.

3- الأركان السياسية

- ثمة 3 مكوّنات/أركان سياسية يتمحور معها عملنا السياسي: أولاً، "حزب الله" لقوة لبنان وحمايته. ثانياً "القوات اللبنانية" من أجل وحدة المجتمع وقوته. ثالثاً، "المستقبل" لبناء الدولة وتحقيق الشراكة. ونسعى الى ضمّ الجميع الى هذه الوحدة المسيحية وتحديداً الكتائب اللبنانية و"المردة"، وكذلك نسعى الى تعزيز وحدتنا الوطنية بتفاهم مع الحزب الاشتراكي وحركة "أمل". مع الحفاظ على كل حلفائنا وأصدقائنا وعدم استثناء أحد من هذا الانفتاح، ومع علاقات مميزة مع الأحزاب التي نتشارك معها مشاريع المواطنة. فلا حواجز مع أحد، ولا موانع بأي علاقة مع أحد بل ان هدفنا هو بناء أفضل العلاقات مع الجميع ومع مؤسسات المجتمع المدني سعياً الى تحقيق برنامجنا الاصلاحي.

4- قانون الانتخاب

يبقى للقانون الارثوذكسي الأولوية في النظام الطائفي وللنسبية الكاملة الأولوية في النظام اللاطائفي، مع رفض كامل لقانون الستين وللتمديد، إذ لا مبرر للتمديد تحت أي ذريعة. لكن تفادياً للاثنين (الستين والتمديد) نقبل بقانون يدخل النسبية ويكون على معايير موحدة لتأمين صحة التمثيل والمناصفة، ونحن أمام 3 خيارات:

أولاً، مختلط بالعدد تحت معيار المقعد الذي طائفته تفوق الثلثين يكون أكثري، وتحت الثلثين يكون نسبي.

ثانياً، المختلط بالمراحل أي التأهيل في مرحلة أولى على أساس أن كل طائفة تنتخب نوابها بالأكثري في دوائر متوسطة تجمع كل الطوائف، والمرحلة الثانية تكون على أساس النسبية في نفس الدوائر.

ثالثاً، المختلط بالتصويت الذي هو one person limited vote ويعتمد دوائر متوسطة، وهو يجمع بين النسبية الوطنية والأكثرية المناطقية، وميزته عصريته وأنه يسمح لكل فريق أن يترشح للانتخابات بمفرده وينال ما يمثله فعلاً مع الأخذ في الاعتبار حسن إدارة المعركة.

في كل هذه الخيارات ان مطلبنا وحدة المعايير، مع إصلاحات انتخابية تشمل خفض العدد من 128 نائباً الى 108 كما نص اتفاق الطائف، وأقلّه تصحيح التوزيع، وكذلك مشاركة المرأة من خلال الزامية اللوائح مختلطة، ومشاركة المنتشرين اللبنانيين عبر تخصيص 6 مقاعد مخصصة لهم كمرحلة أولى، والورقة المطبوعة سلفاً ورقابة مالية وإعلامية فاعلة وإصلاحات أخرى.

5- الورشة الحكومية والنيابية

أ‌- في الميثاق، نسعى الى العودة الفاعلة الى الإدارة، وعلى "التيار" القيام بجهد استثنائي لتأمين الكوادر الكفوءة وإدخالهم الى الدولة، مع اعطاء الاولوية للمنتسبين الذين يتسلمون ملفات ويحققون فيها انجازات، وبالتالي يكونون أصحاب استحقاق لتسلم مواقع قيادية داخل "التيار" وفي الدولة.

ب‌- في مكافحة الفساد، وجوب اعطاء الأولوية للهيئات الرقابية وتعيينها وتعيين وسيط الجمهورية وتفعيل دور وزير الدولة لمكافحة الفساد ووزير الاقتصاد وتزويدهما بالملفات والمعلومات الجدية التي تمكّنهما من القيام بالدور المكافح للفساد.

ج‌- في العمل الاعلامي، وجوب اعتماد خطة واضحة لتظهير إنجازات "التيار" ولاعتمادها وسيلة لضرب الفساد ومكافحة الفاسدين.

وفي العموم، نحن معنيون بالقيام بورشة كبيرة وتأليف وتنشيط اللجان الاستشارية وتمثيل الهيئة السياسية بعملها النيابي والحكومي ولجنة "الخدمات والقطاع العام"، وذلك بالتنسيق مع القصر الجمهوري وتكتل "التغيير والاصلاح" لتحقيق هذه الغاية.

6- الاقتصاد

أعدّت اللجنة الاستشارية الاقتصادية لـ"التيار" ورقة اقتصادية ويتمّ العمل مع بقية الأطراف لإيجاد ورقة مشتركة للنهوض الاقتصادي يقوم في المدى القصير على إقرار الموازنة العامة، وعلى اطلاق المشاريع المتوقفة في النفط والكهرباء والمياه والاتصالات والأشغال العامة، وعلى اطلاق مشاريع كبرى عامة مثل أوتوستراد جونيه ومرفأ جونيه ومشاريع النقل العام من باصات وسكة حديد وطريق زحلة – المتن وغيرها الكثير من المشاريع في الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز والمياه، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الآليات الموجودة أو من خلال اقرار قانون جديد يحافظ على دور الوزارات كسلطات دستورية مستقلة.

7- في السياسات العامة

أ‌- وجوب إعادة تظهير دور "التيار" كمدافع عن حقوق أي مظلوم وأي مكوّن لبناني يتم المسّ بحقوقه، وفي الموازاة تظهير الصورة الوطنية لـ"التيار" التي تؤكد انه لم ولن يكون تياراً انعزالياً مسيحياً، بل تيار وطني مشرقي له كل امتداداته واعطاء الأولوية لتفعيل حضور "التيار" في جميع مكوّنات المجتمع اللبناني وتفعيل اللجنة المعنية بذلك.

ب‌- التشديد على علاقات لبنان الخارجية المتوازنة من خلال سياسة خارجية مستقلة، تقوية الجيش ودعمه في مكافحة الارهاب وفي مواجهته ومقاومة اسرائيل، ومعالجة أزمة النزوح السوري من خلال خطة وطنية ومن خلال البلديات، خصوصاً ان المؤتمر البلدي للعام 2017 سيكون هذا الأمر أحد أهدافه، الى جانب إطلاق ورشة اللامركزية الادارية والمطالبة بتطبيق مرسوم عائدات الخليوي للبلديات.

ج- قيام "التيار" بتشجيع المرأة على ابراز طاقاتها وبالإعداد اللازم لها كي تتولى مهاماً عامة، وصولاً الى إشراكها في الحكومة والمجلس النيابي، اضافة الى التحضير لإطلاق المجلس الوطني للمرأة.

د‌- إيلاء قطاع الشباب اهتماماً كبيراً، والعمل على الحد من أزمة الهجرة وتأمين سوق العمل المحلي لهم والاستفادة من طاقاتهم، وجعلهم ينخرطون في العملين السياسي والحزبي والتحضير لإطلاق العمل بالمجلس الوطني للشباب.

في الختام، سيقدم تقرير دوري الى المجلس الوطني المقبل في 12 آذار 2017 عن المشروع الداخلي والسياسة الداخلية لـ"التيار الوطني الحر"، كون المرحلة الماضية حملت الكثير من الورش السياسية الداخلية والوطنية كالانتخابات الداخلية المتعددة (6 مراحل)، اضافة الى الانتخابات البلدية والانتخابات الرئاسية وتأليف الحكومة الجديدة.